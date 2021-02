Los 10 Pasos Para Registro de Adultos Mayores Para Vacuna Anticovid

Ciudad de México; 2 de Febrero.- La mañana de este martes, el Gobierno Federal anunció que abrió la plataforma mivacuna.salud.gob.mx para iniciar con el registro de todos los adultos mayores de 60 años, para asignarles un centro de vacunación para recibir una dosis contra el Covid-19.

Si eres un adulto mayor de 60 años o conoces a algunos, estos son los 10 pasos para completar tu registro y acceder a la vacuna.

1.- Entrar a la página https://mivacuna.salud.gob.mx.

El Gobierno federal indica que los adultos mayores pueden apoyarse en amigos y familiares que tengan acceso a internet. Una vez el sitio electrónico, se tiene que ingresar la CURP; descargar una guía de registro y consultar el aviso de privacidad.

La CURP se puede consultar en caso de que no se conozca o no se tenga a la mano.

2.- Introduce la CURP.

3.- Verifica que los datos sean correctos y selecciona la opción «Quiero Vacunarme». En el caso de que los datos no coincidan, presiona «regresar» y confirma los datos de la CURP que se ingresó.

4.- Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo. No importa si este domicilio no coincide con el de tu identificación oficial; lo importante es saber dónde te ubicas actualmente para registrarte en tu centro de vacunación más cercano.

5.- Agrega el código postal si lo conoces, y para contactarte, uno o más teléfonos y correos electrónicos, personal o de familiares

6.- En «Notas de Contacto» puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamen o si el teléfono es de algún familiar o amigo.

7.- Da clic en «Enviar».

8. Una vez que aparezca este mensaje, puedes solicitar tu comprobante dando clic al botón «comprobante».

9.- En caso de error, solicita la llamada de aclaración y proporciona un teléfono de 10 dígitos para que te localicen y se corrijan. Da clic en enviar.

10.- Una vez que te hayas registrado, espera la llamada de un Servidor de la Nación, que te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte.

El Gobierno Federal señala que nadie puede pedir dinero o datos bancarios, ya que la vacunación es gratuita.

Indica que el registro en comunidades rurales sin conexión a internet será a través de los Centros Integradores o de la visita de servidores a la comunidad. sun