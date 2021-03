Aerolíneas Usan Naves Chicas por la Pandemia

* Llevan la Mitad de Pasajeros.

* Aparte no hay Viajeros.

Ciudad de México; 7 de Marzo.- En Febrero de 2021, la capacidad de las aerolíneas, medida en el número de asientos que tienen disponibles, disminuyó 47% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando todavía no iniciaba la pandemia.

De acuerdo con la consultora OAG, el número de asientos promedio de las aeronaves ahora es de 141, cuando en Febrero del año pasado era de 146.

«No es ninguna sorpresa que las aerolíneas hayan ajustado la composición de su flota aérea.

«Con la disminución de la demanda, había exceso de capacidad en todas las aerolíneas», indicó la firma.

Las aerolíneas están tratando de preservar la mayor cantidad de dinero en efectivo posible a medida que mantienen su flota en operación, pero OAG estima que se priorizará la utilización de aviones más pequeños en lugar de aviones más grandes y nuevos.

Las aerolíneas que más han reducido su capacidad medida en el número de asientos disponibles son Ryanair, con 94% menos; EasyJet, 91%; British Airways, 88%; Lufthansa, 86%; Air Canada, 84%; Japan Airlines, 69%, y Emirates 67%.

En México, en Enero, la capacidad de Aeroméxico medida en asientos por kilómetro disponibles disminuyó 38%, mientras que la de Volaris lo hizo sólo 3%; la de Viva Aerobus, 0.76%.

Los datos ejemplifican cómo las aerolíneas de bajo costo, con una flota más pequeña y nueva, tienen mayor flexibilidad para adaptarse a la demanda.

El número de aviones en circulación en el país también disminuyó de manera considerable por la salida del mercado de Interjet y la reestructura de Aeroméxico.

En Enero hubo 249 aeronaves en operación contra las 323 operadas en Enero del año pasado, 23% menos, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil.

OAG indicó que no todas las aerolíneas tienen la misma habilidad para ajustar su capacidad.

«Depende de la mezcla de aviones de cada una. Las dos familias de aviones más comunes: Airbus 318, 319, 320 y 321, así como Boeing 737, contribuyen con 38% de toda la reducción de capacidad en comparación con febrero de 2020.

Los aviones más pequeños como los ATR, contribuyen con solo 2% de reducción de la capacidad en el mismo periodo.

El Airbus 380, el Avión más Grande del Mundo, Dejó de Utilizarse 97%.

«En febrero, sólo cuatro de los 14 operadores de aviones A380 están utilizando estos aviones. Se trata de Emirates, Asiana, Korean Air y China Southern Airlines», destacó OAG.

Mientras que aerolíneas como Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad, Qantas, British Airways, Lufthansa, Air France, Thai Airways y All Nippon siguen manteniendo en tierra a este tipo de aviones. Sun