Gobierno Alista Tarjeta Tipo TAG Para Pago de Casetas en México

*Para Disminuir el uso de Efectivo en Carreteras.

Ciudad de México; 10 de Julio.- Tras el anuncio del programa Cero Efectivo, que planea sólo aceptar tag en Caminos y Puentes Federales (Capufe), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que trabajan en una tarjeta en donde no haya limitaciones en el tema del saldo y pueda ser accesible para la población.

Explicó que buscan replicar el modelo implementado en la Ciudad de México con la tarjeta de Movilidad Integrada.

«Ahora es privado, son empresas privadas que tienen el TAG, ellos tienen contratos. Nosotros vamos a desarrollar, como en el caso de la tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, vamos a diseñar una tarjeta para que no tengan estas limitaciones y pueda ser accesible para todo el mundo», comentó

La mandataria federal aseguró que no se trata de afectar a las empresas ni generar un negocio con ello, sino disminuir el efectivo para que haya mayor facilidad en el paso de casetas.

«No se trata de afectar al que pasa por una caseta ni mucho menos generar un negocio, lo que buscamos es disminuir el efectivo para que haya mucho mayor ingreso y facilidad en el paso de la caseta, en ciertos momentos las colas de las casetas representan una hora, hora y media de retraso en el camino», informó en Palacio Nacional. SUN