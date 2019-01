Iniciativa Privada Apoya Combate al Huachicoleo; Falló la Estrategia

*Genera el Desabasto de Combustibles.

Ciudad de México.— El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, criticó la planeación de la estrategia contra el robo de combustible llevada a cabo por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, el empresario también respaldó la lucha contra el “huachicoleo”; sin embargo, señaló que es “una vil mentira” negar que hay abasto de gasolinas en el país.

“En @Coparmex apoyamos el #PlanVsHuachocoleo (sic) del @GobiernoMX. Decir que no hay desabasto, es una burda mentira. Millones de personas y miles de empresas dan testimonio de ello. La acción es una decisión impostergable y valiente, pero su planeación pésima y la implementación torpe”, soltó.

Este jueves, el organismo patronal realizará una rueda de prensa para fijar un posicionamiento sobre el desabasto de combustible.

El presidente López Obrador aseguró que hay gasolina suficiente en el país, por lo que llamó a la ciudadanía actuar “con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, y hacer caso omiso a información alarmista y tendenciosa de quienes de manera directa o indirecta están a favor del régimen corrupto”.

Lo cierto es que en la iniciativa privada están prendidas las luces de alerta ante la situación.

El líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos aseguró que las pequeñas empresas enfrentan su peor cuesta de enero ante el desabasto de combustibles.

“El inventario de las pymes no es de más de una semana para surtirse… si se prolonga (la falta de suministro de gasolina) habrá desabasto en el consumo y eso genera condiciones de pánico que agravan la problemática”, alertó el líder del comercio organizado.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que “combatir el robo de combustibles es muy positivo; sin embargo, se requiere delinear una solución para la distribución de los combustibles y que no se ponga en riesgo la planta productiva del país”. Apro