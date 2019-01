Colocan Brazaletes a Migrantes de la Séptima Caravana Para Ingreso Seguro

*ARRIBAN LAS PRIMERAS 969 PERSONAS POR EL PUENTE FRONTERIZO SUCHIATE II. *EN LAS PROXIMAS HORAS SE ESPERA EL INGRESO DE OTROS MIL CENTROAMERICANOS.* ORGANISMOS SOCIALES EXPRESAN INCONFORMIDAD POR LA APERTURA QUE OFRECE EL GOBIERNO A LAS CARAVANAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.; 17 de Enero.- Sin las vallas metálicas de contención y sin policías federales de por medio, ayer jueves unos mil migrantes centroamericanos fueron recibidos por los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en la aduana del puente fronterizo que une a Suchiate, México y Tecún Umán, Guatemala.

A la espera que otros mil migrantes centroamericanos se sumarían en el trascurso del día, desde muy temprano los agentes del INM pidieron a los migrantes formarse para que uno por uno puedan ser registrados e ingresar al país sin restricción alguna.

A diferencia de los primeros contingentes de la caravana migrante, en el puente fronterizo no había obstáculos como las altas vallas metálicas, ni antimotines federales que fueron observados en ocasiones anteriores.

Posterior al registro, los migrantes centroamericanos recibirán en un plazo de cinco días una “tarjeta de visitante por razones humanitarias”, según instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho documento tendrá una vigencia de un año.

Hasta obtener el documento, los migrantes pueden esperar en un albergue habilitado en Suchiate, o en Tapachula y deberán portar un brazalete con sus datos personales para que puedan entrar y salir en esta frontera. Es decir, para que esperen o descansen ya sea del lado mexicano o de lado guatemalteco. Con dicho instrumento pueden acceder a comida y atención médica en los módulos instalados en ambos lados de la frontera.

“México ha decidido entregarles a todos los migrantes la tarjeta de visitante por razones humanitarias; con esta tarjeta podrán transitar por el país y obtener trabajo en México”, explicó Héctor Hugo Alemán Pacheco, de la Dirección de Resoluciones Migratorias. Apro

Ahora Tendremos que Mantener a los Migrantes: Bloque de Organizaciones

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- El Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda, BLOSI, se pronunció este jueves en contra de la postura del Gobierno mexicano, de aceptar la llegada de una nueva caravana de centroamericanos, que se espera crucen de Guatemala a Chiapas de manera ilegal y violentamente en las próximas horas.

Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, dirigente del Blosi, dijo que “ahora los mexicanos tendremos que mantener a los migrantes y darles atención médica gratuita, viviendas, empleos, matrícula escolar, alimentos y apoyos gubernamentales, cuando ni los chiapanecos lo tenemos”.

En entrevista para rotativo EL ORBE, señaló que están enterados que esos migrantes participan en ese éxodo derivado de una crisis económica y de inseguridad en sus países, y por ello viajan sin dinero y decididos a cualquier cosa por sobrevivir, incluso, con enfermedades contagiosas.

No se trata de xenofobia, aclaró, sino más bien la búsqueda del bien común que emprendieron los mexicanos durante dos siglos, con sus movimientos revolucionarios, sus miles de manifestaciones y el derramamiento de sangre para lograr su democracia y su estabilización.

“Vemos que ahora se están tomando decisiones populistas para aparentar en la opinión internacional el apoyo a los migrantes, sin importar que ese pan que le darán de comer, se lo quitarán a un mexicano, y lo tendrá que pagar el pueblo”, recalcó.

En representación de las organizaciones sociales que conforman esa agrupación, dijo que tiene un punto de vista contrario porque “no se trata de turistas que vienen de paseo y a dejar una derrama económica que tanto necesita Chiapas, como el Estado más pobre del país, sino un grupo de personas en la que viaja de todo”.

La región Soconusco “vive con el Jesús en la boca, porque sabemos que a la llegada de esa nueva caravana se van a disparar nuevamente los índices de inseguridad, porque con ellos viene mucha gente nociva, delincuentes, jóvenes con antecedentes penales, que ya estuvieron en la cárcel o que están huyendo de las autoridades”, señaló.

Según Ángeles Arenas, el Congreso de la Unión aprobó recientemente recursos federales para que sean utilizados este año en programas de empleo temporal para ayudar a millones de mexicanos en situación de pobreza extrema.

“Hay una decisión tomada por el gobierno federal para que, gran parte de esos recursos sean para pagarles un sueldo a las caravanas de migrantes durante al menos cuatro meses y eso, aunque quieran ponerle florecitas, no es otra cosa que un desplazamiento de la mano de obra mexicana en su propio país y en contra de las clases más desprotegidas”, agregó.

“Nosotros hemos gestionado que esos recursos lleguen a clases marginadas, indígenas y campesinos del Soconusco y para millones de personas que, en todas las regiones del país, están esperando una oportunidad de empleo”, insistió.

Asimismo, es incomprensible que mientras cientos de miles de mexicanos han sido despedidos en los últimos meses, el Gobierno esté ofreciendo empleo a extranjeros que ni siquiera se quieren identificar y que han pisoteado la soberanía nacional pasando violenta e ilegalmente por la frontera.

“Ahora resulta que, en Chiapas, el Estado más pobre y marginado del país, en donde no se ha iniciado una sola obra de este sexenio, sus recursos serán utilizados para resolver los problemas de los indocumentados”, abundó.

De acuerdo al representante del BLOSI, a los migrantes se les dará de bienvenida un refugio para descansar, seguridad, alimentos, ropa, atención médica durante las 24 horas y medicamentos gratuitos, “cuando en Chiapas durante gran parte del año pasado hubo una parálisis en la Secretaría de Salud, precisamente porque hubo desabasto de medicinas y falta de médicos”.

Por eso, aseguró que las organizaciones sociales y sectores productivos de Chiapas están conformando un frente común para exigir a las autoridades diplomáticas internacionales que hagan cumplir la ley y exijan a las autoridades de esos países centroamericanos que atiendan sus problemas internos y no los exporten a México.

“Nos queda claro que las caravanas de migrantes sólo traen problemas a nuestro país. A pesar de nuestra pobreza, ahora pagaremos con nuestros impuestos no solo los salarios y manutención de los migrantes, sino también vivienda, educación y otros beneficios que ni los chiapanecos tenemos”, agregó.

Destacó además que, desde el año pasado, el Gobierno Federal está intentando a toda costa que los migrantes se queden en los Estados más pobres de México, que son Oaxaca y Chiapas, “y por nuestra parte decimos que, si quieren quedar bien con la opinión internacional, ¿por qué no mejor se los llevan a Tabasco o a la Ciudad de México?

Protestan Madres de Familia en Suchiate.

En la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala este jueves hubo una tensa calma que, por ratos, se convirtió en psicosis en la población y en el comercio establecido.

Horas antes empezaron a llegar los primeros integrantes de una nueva caravana que partió en segmentos desde la noche del lunes de Honduras hacia México, mientras que, otros grupos, hicieron lo mismo desde El Salvador y Guatemala.

Los primeros enfrentamientos entre policías y civiles que participan en ese éxodo se dieron el martes y el miércoles, cuando las fuerzas de seguridad intentaron impedir inútilmente el avance de la caravana.

Este jueves por la mañana, cientos de hondureños se empezaron a concentrar en el Puente Internacional Rodolfo Robles (Suchiate 1), con la finalidad de ingresar a territorio mexicano.

Sin embargo, a unas cuatro cuadras de ese lugar, cientos de madres de familia se manifestaron en las inmediaciones de la alcaldía, en contra de las caravanas de migrantes.

Algunos de los manifestantes reconocieron que hay gran preocupación entre la población chiapaneca porque consideran que en esos grupos de centroamericanos vienen también pandilleros y personas decididas a delinquir.

Otros expresaron que en los procesos electorales del año pasado se inclinaron por la oferta política de empleo y más apoyos para los pobres, pero que nunca imaginaron que todo eso se lo entregarían a los extranjeros que están arribando masivamente al país.

Luego de un par de horas de protesta y de pedir la intervención de las autoridades municipales y estatales para elevar sus reclamos, se retiraron del lugar sin que se registraran incidentes.

El comercio formal reportó, al final del día, que el 70 por ciento de los establecimientos decidió abrir sus locales, con la expectativa de cerrarlos de inmediato ante cualquier aviso de alarma.

Casi Mil Migrantes en un Sólo día

Por su parte, la Dirección de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), concedió una rueda de prensa en la noche de este jueves.

Según dio a conocer a los medios de comunicación que, en el primer día del arribo de la caravana de migrantes, fueron 969 personas, entre ellos 145 niños, niñas y adolescentes.

Desde las primeras horas del día, estos se habían concentrado en el cruce fronterizo y se les informó que solo se les permitiría la entrada a aquellos que presentaran sus documentos y se identificaran para que, a cambio, fueran registrados en una lista y se les otorgara una tarjeta de visitantes por razones humanitarias. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello