Ante Invasión de Migrantes al Centro de Tapachula CANACO Solicita Apoyo Para Comerciantes Establecidos

*EMPRESARIOS DEMANDAN LA APLICACIÓN DE UN PLAN DE ATENCIÓN ANTE LA CAÍDA DRÁSTICA EN LAS VENTAS QUE VAN DEL 60 Y 70%. *AFIRMAN QUE ES ALTO EL HACINAMIENTO DE CENTROAMERICANOS EN EL PRIMER CUADRO, POR LO QUE ES INTOLERABLE EL DESORDEN QUE IMPERA EN PLENO PARQUE CENTRAL.

Tapachula, Chiapas, 29 de enero.- Las ventas se han desplomado entre un 60 al 70% como consecuencia de la presencia de migrantes en el primer cuadro de la ciudad, lamentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Servytur Tapachula), Carlos Murillo Pérez.

Dijo que se hace necesario que las autoridades declaren contingencia por las afectaciones que ha sufrido el comercio organizado de esta ciudad, porque hasta el momento no hay un proyecto de reactivación económica por parte de las autoridades.

Durante su participación en la reunión del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), señaló que mientras que por un lado el Gobierno Federal está ofreciendo trabajo a los migrantes, en esta región no hay cabida para ellos porque no hay las condiciones para contratarlos, menos con las pérdidas económicas que se enfrentan.

Preciso que es alto el hacinamiento de estas personas en el centro de la ciudad, por lo que reiteró su llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto.

Murillo Pérez dio a conocer que ha visto en las redes sociales que muchas personas se están organizando para tomar acciones contra los migrantes que se han establecido en el parque central de la ciudad y calificó de preocupante esta situación porque podría desbordarse en un conflicto o en enfrentamientos, tal como sucedió hace unos días en Tecún Umán, Guatemala.

“Se necesita un plan de contingencia por la caída drástica en las ventas, son muchas las afectaciones en la economía local y tampoco que hay un plan de contingencia para poderles dar trabajo a tantas personas, a la gente que vive acá no se les puede dar un empleo, menos a los cientos que vienen de Centroamérica”, agregó.

Se pronunció porque los reubiquen a otro lugar, donde puedan asearse, realizar sus necesidades fisiológicas y no precisamente debe de ser en el centro de la ciudad. EL ORBE / Rodolfo Hernández González