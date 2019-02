Exigen Investigar Caso de Policías que Asaltan a Compradores de Guatemala

Roberto García Zenteno, el declarante.

* Sector Comercial Afectado por Falta de Clientes.

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero.- Porque se investigue a fondo el caso de los policías que se dedican al asalto de guatemaltecos que vienen a realizar sus compras, se pronunciar comerciantes de esta ciudad.

Coincidieron en torno a este caso, que hay muchas inconsistencias y las autoridades no están actuando con transparencia, toda vez que los agentes policiacos detenidos y que fueron consignados a la Fiscalía de Migrantes, quedaron en libertad.

Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Paseo Peatonal, dijo que este caso debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias porque independientemente de que los guatemaltecos que acuden a la ciudad a realizar compras y dan importante plus a la economía, no es posible que las mismas autoridades estén involucradas en los atracos.

Esto se trata de un caso grave porque no es posible que al entrar a Tapachula los visitantes ya son esperados por los delincuentes disfrazados de policías, y si esto se sigue presentando va a ocasionar que disminuya la visita de guatemaltecos que vienen en turismo de compras.

Esta situación pone en riesgo la economía de Tapachula porque van a dejar de venir los guatemaltecos que aprovechan el cambio de su moneda, y lo mismo ocurrirá con los que habitan en los municipios cercanos que se alejarán por miedo a la inseguridad.

García Zenteno manifestó que definitivamente los tres niveles de Gobierno deben tomar acciones para el combate a la inseguridad, propiciada por bandas delincuenciales, conformadas por agentes policiacos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González