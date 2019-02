Locatarios del Mercado “San Juan” Confirman que la Delincuencia Organizada les Cobra “Derecho de Piso”

*HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN Y ASALTOS QUIENES SE HAN NEGADO A ENTREGAR LOS PAGOS, COMO LO OCURRIDO CON EL ASESINATO DE EDILZAR HUMBERTO “GUICHO”. *MARAS SALVATRUCHAS Y BARRIOS 18 MERODEAN LOS NEGOCIOS, AFIRMAN. *HOY A LAS 10 DE LA MAÑANA COMERCIANTES REALIZARÁN UNA MARCHA POR LA PAZ.

Tapachula Chiapas 20 de febrero. – Un grupo de locatarios del mercado San Juan de esta ciudad, confirmaron al rotativo EL ORBE que miembros de la delincuencia organizada los están extorsionando para no asesinarlos o destruir sus comercios, lo que es conocido popularmente como “pago por derecho de piso”, como ocurrió con sus agremiado Edilzar Humberto, conocido como “Guicho”.

Según su versión, cuando se niegan a entregar estas cuotas semanales o quincenales, son víctimas de asaltos.

En su gran mayoría, dijeron que no presentan sus denuncias porque no confían en las autoridades o por temor de que los delincuentes hagan efectivas sus amenazas de muerte, tanto para ellos como para sus familiares.

Agregaron que, en la lista de las víctimas, la mayoría son comerciantes de varios giros, así como propietarios de bodegas, ambos de ese centro de abasto.

En su declaración aseguran que alrededor del 70 por ciento de los comerciantes establecidos en el “San Juan”, ya han sido víctimas de extorsión, así como de asaltos a quienes se han negado a entregar los pagos.

Así también, que la forma más común de hacerlo es a través de llamadas telefónicas o de cartas anónimas que les dejen en sus negocios.

Dentro de los motivos de su silencio ante la opresión de los delincuentes, también mencionaron que habían querido omitir del flujo económico que circula en ese lugar, pero que esa situación fue aprovechada por los malhechores.

Reconocieron que ya se habían percatado que personas extrañas y con rasgos de centroamericanos, estaban rodando al mercado, tiendas de autoservicio y negocios establecidos, tanto del centro como de la periferia de la ciudad.

Se cree que varios de ellos se pudieran estar encargando de vigilar los movimientos que hacen sus víctimas potenciales, así como la circulación del dinero.

Esas estrategias de delincuencia, dijeron, han sabido que son comunes en algunas regiones de Centroamérica, sobre todo por miembros de las bandas Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, aunque nunca se imaginaban que ahora esos bandidos se hayan establecidos en Tapachula.

En aquellos países, es tal la incursión de pandilleros que los empresarios y comerciantes tienen que tener a guardias de seguridad armados, dispuestos a enfrentarse a balazos para resguardar la integridad de los propietarios y de los bienes inmuebles.

Lo peor es que ahora los locatarios y representantes de la sociedad están proponiendo portar armas para protegerse en Tapachula.

Además, hay la preocupación de que los delincuentes, por muy solitarios que sean, están mejor armados que los policías municipales, “que ahora hemos escuchado que solo cuentan con pistolas y sin cartuchos, por todas las carencias que hay en la Policía Municipal”.

Comentaron que, hasta ahora, se habían detenido a portar armas y usarlas en contra de los delincuentes porque consideran que las autoridades actuarían contra ellos enviándolos a la cárcel, aun cuando fuera una situación en defensa propia.

Por la tarde de este miércoles, los comerciantes de ese mercado tuvieron una reunión en la que se propuso que en las próximas horas habrá manifestaciones exigiendo seguridad, como la que hicieron apenas hace una semana, antes de los hechos sangrientos de este martes, cuando salieron a las calles a protestar por medio de una marcha. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda