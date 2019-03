Actualizan Precios de las Gasolinas, Magna a 19.80 y Premium a Casi 21 Pesos

* Incrementaron 1 Peso el Fin de Semana.

Ciudad de México.- Luego de varias semanas con precios paulatinos, mínimamente a la baja, los precios de los combustibles experimentaron una vertiginosa recuperación en los últimos días , en la mayoría de las expendedoras de hidrocarburos, el precio alcanzó los 20.05 Pesos por litro.

En México se vende un promedio del combustible en pipas de un millón 61.4 mil barriles por día del hidrocarburo, de los cuales 72 por ciento es de gasolinas y el resto de diesel.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) señala que este tipo de transporte es 14 veces más caro en comparación al ducto.

“El decreto, que entró en vigor el pasado 1 de Enero, creará una zona libre en la frontera norte del país, mediante la reducción de la tasa del IVA, de 16 por ciento a 8.0 por ciento, así como la del ISR, que bajó de 30 por ciento a 20 por ciento”, señaló la CRE.

Pablo González, Presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), señala que la distribución de gasolinas y diesel por pipas, es 14 veces más cara en comparación al transporte por ductos, costo que absorbe Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de la estrategia implementada por el Gobierno Federal para reducir el robo de los hidrocarburos, sin embargo, no es una buena idea en el mediano y largo plazo porque se encarecerán los precios a los consumidores finales.

En su último reporte, Pemex señaló que cuenta con un total de 8 mil 390 kilómetros de poliductos, así como 74 terminales de almacenamiento y despacho, sin embargo, al mes de Enero solo registraba 520 carros tanque y 1,485 autotanques o pipas para el reparto.

De acuerdo con especialistas del sector energético, el precio de la gasolina durante 2019 no puede subir más de 3.4 por ciento de la inflación estimada, por lo cual al cierre del año se vendería alrededor de 20.66 Pesos por litro o menos, el precio actual de 20 Pesos, en el caso de la tipo Magna, la gasolina solo puede subir 3.4 por ciento adicional, es decir, la tasa estimada para la inflación del año próximo.

Si baja (el precio), pues baja, pero no puede subir más de 3.4 por ciento en términos nominales, entonces estamos hablando que el precio al final del año que entra probablemente sería de alrededor 20.66 Pesos o menos, es decir, es nada más un techo.

Cuando hay incremento en el precio de la gasolina, las siguientes industrias son las más afectadas y por tanto las que suben sus precios: la industria de la harina de maíz; los servicios e insumos médicos; computación y accesorios eléctricos; el transporte de carga y la industria petrolera, principalmente.

Las causas se inclinan a que desde el 27 de Diciembre de 2016, la administración de Enrique Peña Nieto estableció que cada fin de año se tiene que actualizar el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) así como los estímulos fiscales en energéticos, y como las gasolinas pagan este impuesto entonces ello incrementa el costo entre quienes consumen las gasolinas.

En ese sentido, aunque no haya gasolinazo en el 2019, como lo señaló el Presidente de la República, los combustibles subirán de precio debido al incremento del costo en el IEPS que se dio desde el 1 de Enero pasado, que fue de 22 Centavos (4.79 por ciento) para la gasolina Magna y de 18 Centavos (4.63 por ciento) para la Premium. Agencias