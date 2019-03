Preocupante Ola de Inseguridad en Municipios de la Frontera Sur

* Migrantes Ingresan Fácilmente a México.

Suchiate, Chiapas; 8 de Marzo.- “Es preocupante el índice de inseguridad que se vive en nuestro pueblo, ya no podemos salir con toda confianza a la calle con nuestros hijos, porque se nos puede atravesar alguien en carro o en moto y nos van a asaltar, ni siquiera traemos nada en nuestra bolsa, cuando mucho algunos pesos y el teléfono celular”, señaló María del Rosario Reyes González, en representación de un grupo de madres de familia.

“Ya no salimos con tranquilidad porque hay mucha inseguridad, es preocupante lo que se está viviendo en este municipio, pero todo esto también es por la llegada de tanto migrante y que siguen llegando, donde vienen infiltrados los mareros, mucha gente mala y entonces no nos explicamos por qué el Gobierno los está apoyando”, dijo.

A diario hay asaltos, robos, no respetan si eres niño, adolescente, señorita, señora, persona de la tercera edad, asaltan parejo, “si vas en tu moto te encañonan, te quitan tu moto y se la llevan”.

Reyes González que estuvo acompañada de otras madres de familia, manifestó que un claro ejemplo de la inseguridad es que hace unos días mataron a cuatro hombres en una coctelería, ubicada bastante cerca de la Presidencia Municipal.

Las autoridades dicen que se trató de gente extranjera, con lo que tratan de minimizar el hecho delictivo, “pero sí fue aquí, la inseguridad está aquí”, además una bala pudo haber lesionado a alguien de la localidad sin siquiera tener que ver con los fallecidos.

En todo este desorden tienen mucho qué ver las autoridades, sobre todo porque les están dando facilidades, mientras que a los mexicanos los siguen ninguneando, como se ha sabido que a los extranjeros les van a dar dinero como ayuda, sostuvo.

Desde hace tiempo están a la espera de la liberación de los recursos correspondientes de lo que antes era Prospera, la beca Benito Juárez, entre otros beneficios. EL ORBE / Rodolfo Hernández González