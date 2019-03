Ante Incapacidad del Ayuntamiento Colonos se Unen Para Enfrentar a la Delincuencia

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo.- De manera informada, organizada y sin caer en violación de los Derechos Humanos, el movimiento “Vecinos Unidos” hace frente a las manifestaciones delictivas que existen en Tapachula, lo que ha permitido que este modelo ciudadano sea adoptado en varias colonias de esta ciudad, y con ello generar un tejido social progresista que permita que la seguridad de las familias sea la prioridad, al tiempo de unir esfuerzo con las autoridades desde su trinchera.

Los ciudadanos Carolina Gutiérrez Rincón y Jesús Morales informaron que “Vecinos Unidos” nació como respuesta de algunas manifestaciones delincuenciales que se presentaban en su calle como robo a casas habitación, hurto de autopartes, e inclusive, asaltos en la vía pública; por lo que empezaron a organizarse con estrategias sencillas pero eficaces para asustar a los ladrones y poner orden sin exponer la integridad física de manera individual.

Los entrevistados indicaron que se copiaron algunos modelos preventivos y de acción inmediata de otras ciudades que tenían índices de inseguridad alta y permanente, pero que gente con iniciativa logró conjuntar esfuerzos y voluntades de los vecinos para organizarse y responder al llamado con herramientas básicas como un silbato, un grupo en WhatsApp y lonas de advertencia.

“Ahora hemos tomado la iniciativa desde meses atrás y los vecinos han respondido al llamado de coordinarnos; y si alguien ve que se quieren brincar alguna casa, pretenden robar algún vehículo o asaltar algún negocio, se toca el silbato y se emite un mensaje de ubicación por WhatsApp y salimos todos sin exponernos para espantar o capturar al delincuente, mientras que otra comisión hace un llamado a las autoridades como el 911 para que la policía actúe, con la responsabilidad de no agredir al delincuente, pero sí atraparlo, y luego hacer la denuncia formal para fincar cargos”, citaron.

Ambas personas expusieron que si se observa alguna persona desconocida se hace un aviso por la red social y si se nota insistencia en acciones sospechosas, los vecinos salen para advertir de la unidad y la comunicación que se tiene; lo que ha redituado que ahora ya sean más de 70 familias con lonas que se denominan “Vecinos Unidos” en cuatro manzanas y se unan más personas a estas acciones preventivas.

Gutiérrez Rincón y Jesús Morales externaron que es muy difícil que la policía tenga presencia en cada calle o cuadra, por lo que este modelo de organización vecinal les ha dado resultado, al menos para espantar al ladrón con los silbatos; o cuando se tiene la certeza de que no se pone en riesgo a las personas se le hace frente entre varios para capturarlo sin golpearlo y evitando que Derechos Humanos lo proteja. De esta forma se le ha hecho un llamado a las autoridades para atender el 911, y que a su vez se coloquen luminarias.

Finalmente, comentaron que al estar organizados y comentar los resultados de “Vecinos Ciudadanos”, familiares o conocidos de ellos han pedido la asesoría para implementar esta estrategia en colonias como Santa Teresa y San Isidro, por citar algunas, con lo que se espera que más gente se una en el regreso de la paz social.

Cabe destacar que “Vecinos Ciudadanos” no tiene filiación política, religiosa o patrocinio de grupos con intereses, sino su única coincidencia es la seguridad de las familias de su entorno social. Agencia Intermedios