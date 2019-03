Ejecutan en su Casa a Maestro Jubilado; la Sociedad Atemorizada Ante Inseguridad

*DOS DELINCUENTES DISPARARON A QUEMARROPA AL PROFESOR ROMEO DÍAZ LUNA, DE 72 AÑOS, AL RESISTIRSE AL ASALTO, YA QUE PRESUNTAMENTE ACABABA DE RETIRAR DINERO DEL BANCO. *LOS ASESINOS HUYERON EN UN VEHÍCULO NISSAN PLATINA, COLOR BLANCO, CON VIDRIOS POLARIZADOS.

Tapachula, Chiapas; 14 de Marzo.- Mientras que alrededor de un centenar de policías municipales fue desplazado hacia la carretera a Puerto Chiapas para desalojar una manifestación de padres de familia relacionada a la problemática que se vive en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, la delincuencia hacia de las suyas en la ciudad.

Y es que, en las últimas horas fue ejecutado un profesor jubilado durante un violento asalto; un salvadoreño fue golpeado por sus agresores, hasta que le dieron muerte; mientras que un guatemalteco fue herido a unos metros de la Presidencia Municipal.

En el primero de los casos, alrededor de las 06:00 horas, vecinos de la colonia “16 de Septiembre”, al suroriente de la ciudad, reportaron que en plena calle había una persona sin vida.

Los hechos fueron en la 13 Avenida Sur, entre la 16 y 18 Oriente, en donde se cree que al hoy occiso solamente lo llegaron a tirar, luego de que los vecinos y comerciantes coinciden en que, repentinamente, el cadáver apareció en la calle.

Los paramédicos llegaron poco después, pero nada pudieron hacer ya que, supuestamente por la infinidad de golpes recibidos, esa persona había fallecido.

Informes preliminares señalan que se trata Melvin Heraldo Ramírez Samayoa, de 38 años de edad, originario de la República de El Salvador.

Su cuerpo presentaba una serie de tatuajes y por ello, se cree, que pudiera ser miembro de alguna pandilla juvenil, como la Mara Salvatrucha 13.

Mientras que, en pleno centro de la ciudad y a unos metros de la Presidencia Municipal, los paramédicos atendieron a dos jóvenes guatemaltecos, uno en la mañana y otro por la tarde, quienes supuestamente fueron heridos con armas blancas en la cabeza, pero lograron sobrevivir.

Horas más tarde, las corporaciones policíacas fueron alertadas luego de que en la colonia Lomas del Soconusco, al nororiente de la ciudad, fueron escuchadas detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo a la versión de testigos, poco antes de las 05:00 de la tarde, en la 21a. Privada Oriente, entre la 15 y 17 Avenida Norte, arribó a un domicilio particular el profesor jubilado, Romeo Díaz Luna, de 72 años de edad.

Su intención era dejar recomendadas unas aves a quien fuera su empleada, luego de que tenía planeado salir de la ciudad.

Justo cuando se encontraba en la banqueta, se estacionó en ese lugar un vehículo Nissan Platina, color blanco, con vidrios polarizados, del que descendieron dos individuos para exigirle que entregara un dinero, que se supone acababa de retirar de una sucursal bancaria.

Como el profesor se resistió al asalto, los delincuentes le dispararon en la cara, lo que le ocasionó la muerte instantánea. Después, le quitaron una bolsa de piel, tipo cangurera, en la que se cree llevaba el dinero que los hampones buscaban. Una vez logrado su objetivo, huyeron con rumbo desconocido.

El Muro de la Frontera Sur.

Ante esa situación, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la localidad, Carlos Murillo Pérez, dijo en entrevista para EL ORBE, consideran que “los aumentos en los niveles de inseguridad en Tapachula y en los municipios aledaños van de la mano con la llegada de flujos de extranjeros ilegales a la región”.

Dijo que han llegado a ese razonamiento porque cada vez hay más participación de indocumentados en los delitos que se cometen en la región.

“Estamos pidiendo que se cierre de inmediato la frontera sur, porque antes de darse golpes de pecho y hablar de derechos internacionales, está la vida y la seguridad de los mexicanos, y hoy en día nuestras autoridades ni siquiera eso pueden garantizar”, recalcó.

El empresario confirmó que entre sus agremiados ya hay señalamientos de extorsiones, robos y asaltos frecuentes, pero, en la mayoría de los casos, se abstienen a presentar sus denuncias porque apenas son detenidos los delincuentes cuando ya los están soltando y temen que regresen a tomar represalias.

“Creemos que hay una disputa entre bandas delictivas que están emigrando de Centroamérica hacia Chiapas y buscan quedarse en la plaza para ocuparlo como su centro de operaciones, tal y como lo han hecho en otros países desde hace muchos años y que ha dejado miles de homicidios, secuestros, extorsiones, robos, violaciones sexuales, entre otros delitos graves”, abundó.

Sea cual fuere, opinó que la estrategia en materia de seguridad puesta en marcha en Tapachula, ha sido todo un fracaso.

“Las autoridades nos dicen cada vez que protestamos que están haciendo muchos operativos y están obteniendo buenos resultados, pero nadie les cree”, abundó.

Por el contrario, confirmó, “en los comerciantes hay pánico, incertidumbre, terror. Creemos que no va lejos que implementemos un estado de sitio, porque vale más nuestra integridad que unos pesos”.

Adelantó que están haciendo un comunicado conjunto entre los sectores productivos de la región, en la que pedirán al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se rectifique la política migratoria que se impulso en la frontera sur y permitió abrirla de par en par al éxodo de ilegales.

“Quien evade entrar en los puntos oficiales, entregar sus identificaciones, someterse a las evaluaciones para conocer sus antecedentes penales e, incluso, agredir a los agentes federales, forzosamente se debe de tratar de personas que pretender llegar a delinquir”, afirmó.

Recordó que las autoridades no tuvieron la capacidad para otorgar más Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH) y que por ello miles de migrantes de muchas nacionalidades tuvieron que quedarse en Tapachula y deambular en busca de sobrevivir, incluso delinquiendo.

El dirigente de la Canaco reconoció que, de cierta forma, tiene razón el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al fortalecer la vigilancia migratoria y construir un muro en su frontera con México, “ya que lo único que está haciendo es aplicar medidas para garantizar la seguridad y la vida de los habitantes en su país”.

En cambio, apuntó, “nosotros le estamos abriendo la puerta a todo aquel que quiera llegar a México, con o sin documentos, y eso está generando no solo problemas de inseguridad a la población, sino un descontento que ha ido creciendo rápidamente”.

Por eso reflexionó que “valdría la pena ir valorando la construcción de un muro similar para la franja limítrofe con Guatemala. Pero, mientras eso ocurre, es urgente que se cierre la frontera sur, si es posible hoy mismo, o ¿cuántos más tienen que morir para seamos escuchados?”. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello