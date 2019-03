Se Forma la “Caravana Madre” con 20 Mil Migrantes, Invaden el Paque Miguel Hidalgo Otros 2 mil Cubanos

Nueva Invasión a Tapachula

*LA SECRETARÍA DE GOBERNACION DESCARTA SE VAYA A MILITARIZAR LA FRONTERA SUR. *ESTABLECERAN UN CERCO EN LOS LIMITES DE CHIAPAS Y OAXACA DONDE SE EXPEDIRÁN PERMISOS.* ABOGADOS EXIGEN SE APLIQUE LA LEY A QUIENES NO ACREDITEN LEGAL ESTANCIA.

Tapachula, Chiapas; 27 de marzo. – La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló este miércoles que se está formando en Honduras una “caravana madre” y, por ello, pidió a ese país, así como a Guatemala y El Salvador, que hagan lo que les corresponde para detener ese flujo migratorio.

En una entrevista concedida a los medios de comunicación al salir de una reunión en la Ciudad de México. Dijo que han puesto en marcha una estrategia conjunta con los Estados Unidos para identificar a grupos del crimen organizado que pudieran estar propiciando las caravanas y a posibles delincuentes que viajen infiltrados.

Mientras que, organismos defensores de los derechos humanos en Honduras consideraron en las últimas horas que se calcula, hasta ahora, que podrían participar unos 30 mil migrantes, aunque pudieran ser más.

De acuerdo a Olga Sánchez, esas bandas que están siendo identificadas, propician el tráfico ilegal de personas y un punto que es alarmante: el tráfico de órganos.

“… Tenemos conocimiento de que se está formando una nueva Caravana en Honduras que la llaman ‘la Caravana Madre’ y que están pensando que puede ser de más de 20 mil personas, por lo que podemos imaginarnos el tamaño, la dimensión de este flujo migratorio que a veces es tráfico humano, de crimen organizado y el negocio de esta organización criminal son de varios billones de dólares”, señaló la titular de la Segob.

Reconoció además que los albergues de la frontera se encuentran en colapso, por la gran cantidad de migrantes que hay. Por lo mismo, no habría la capacidad para atender lo que viene.

De acuerdo a los planes convenidos entre México y los Estados Unidos, las caravanas migrantes solamente podrán llegar hasta los límites entre Chiapas y Oaxaca, donde habrá presencia de las distintas instancias de seguridad.

Sin que lo haya precisado, pero de esa manera se interpreta, todos esos miles de extranjeros sin documentos, sin saber si tienen antecedentes penales o si son buscados por algún delito en sus naciones de origen, deambularán en Chiapas, el estado más pobre y marginado del país.

Se refirió al cerco policíaco que buscaría detener a las caravanas de migrantes, del que dijo “vamos a ubicar nosotros las instalaciones migratorias, de Policía Federal, de Protección Civil y armónicamente con colaboración de todas las instancias del gobierno federal, de tal forma que tengamos la contención en el Istmo de Tehuantepec. Ese será el gran cambio”, indicó.

También dejó en claro que no habrá militarización en la frontera sur y que solamente se reforzarán los operativos de seguridad a lo largo de los mil 200 kilómetros de franja limítrofe con Guatemala.

SE PULVERIZA LA CARAVANA DE LA COSTA

Mientras, la caravana de cubanos, haitianos, africanos y centroameicanos que partió desde Tapachula en la madrugada del sábado, ha tenido severos problemas para avanzar en su deseo de internarse al país.

A su paso han encontrado a una sociedad que les ha cerrado las puertas por temor a ser asaltadas, a autoridades locales que han colocado cercos policíacos para impedir que entren a las cabeceras municipales, así como de las implacables condiciones ambientales con más de 40 grados de temperatura.

Tampoco han logrado que ningún vehículo se pare en la carretera para llevarlos consigo, tal y como se hizo en la primera caravana, en octubre del año pasado.

Esas condiciones adversas han provocado que ese contingente, del que iniciaron con alrededor de 3 mil personas, se vaya pulverizando rápidamente y, al cierre, solamente era de unos mil.

Los reportes señalan que en la noche de este miércoles ya habían llegado al municipio de Pijijiapan, donde buscarán pernotar en la carretera y plantear las acciones a seguir, porque el cansancio, sus enfermedades, heridas, el desconsuelo y su desesperación, son mucho más grandes que su sueño de llegar a los Estados Unidos.

La postura de algunos de los alcaldes de la Costa en no permitir que ya no entren las caravanas a sus parques centrales, ha sido aplaudida por sus gobernados.

Y es que, independientemente de ese daño económico y de la psicosis social, los migrantes utilizaban las áreas públicas como sanitarios y hasta para tener relaciones sexuales, sin ningún pudor.

Dejaban atrás toneladas de basura, jardineras y espacios de ornato completamente destruidos; tiraban la comida y ropa que se les daba y, coincidentemente, se registraron más asaltos y robos.

El alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, no ha tenido el valor de hacerlo y ha permitido que los migrantes se apoderen del primer cuadro de la ciudad.

Así, no escucha a la sociedad, pero tampoco a los migrantes, porque no les da de comer, no activa albergues, ni otro tipo de ayuda. Es decir, no hace nada.

Ante ello, en la noche de este miércoles, se reunieron representantes de diversas colonias en la ciudad en donde se han conformado grupos de autodefensas por los altos niveles de inseguridad que se han registrado desde que Gurría asumió el cargo, hace ya casi seis meses

En el acto, celebrado en un domicilio particular ubicado en el fraccionamiento Laureles, acordaron -entre otras cosas-, no permitir que esos flujos entren a la ciudad, pero tampoco deambulen los que ya llegaron.

Aunque se reservaron las formas que emplearán para ello, descartaron que se tenga previsto realizar lo que ya están implementando en Guatemala, donde la sociedad ha empezado a quemar públicamente a los delincuentes y a los miembros de las pandillas.

Plantearon que exigirán a Gurría, si es que lo encuentran, en que también ponga un cerco policíaco a la altura del kilómetro 6, para que las caravanas continúen su rumbo por todo el libramiento y no entren a la ciudad.

QUEREMOS SALVOCONDUCTOS; CUBANOS

Por la mañana, el Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que 66 cubanos habían sido repatriados a su país, vía área. En respuesta, unas 2 mil personas de esa isla se congregaron en el Parque Central Miguel Hidalgo, de Tapachula, del cual se posesionaron.

Ahí, varios de los migrantes declararon al periódico EL ORBE, que esperan que, al menos, otros mil connacionales se les unan este jueves, ya que se encontraban a punto de cruzar la franja limítrofe que divide a México con Guatemala.

Narraron las peripecias que han tenido que afrontar en su estadía en Tapachula, desde el cierre de las oficinas del INM en Chiapas a cargo de la delegada, Yadira de los Santos Roblero.

Algunos de ellos confesaron que servidores públicos y “gestores” les pidieron hasta mil dólares para tramitarles las cartas de salida -salvoconductos- con los que puedan cruzar todo el país sin problema alguno.

Cerca de ellos, otro grupo de alrededor de 500 personas, todos ellos centroamericanos, confesaron ante las cámaras de EL ORBE que cruzaron el río Suchiate este miércoles y que en camino vienen otros mil 500.

Informaron que, muy probablemente salgan de la ciudad en una caravana “de todos aquellos que se quieran sumar”, en la madrugada de este jueves, en la que los cubanos no habían confirmado participar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello