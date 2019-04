Chiapas Suma Esfuerzos Para Arraigar una Nueva Cultura de Igualdad de Género

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su compromiso de fortalecer las tareas a favor de las mujeres en Chiapas, mediante un trabajo coordinado que permita arraigar una nueva cultura de igualdad de género, que sea una forma de vida, sin necesidad de una obligación constitucional o legal.

Al atestiguar la entrega por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), de la Presidencia del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres de Chiapas a la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen), el mandatario resaltó esta encomienda como un asunto necesario para conducir bien las tareas públicas que privilegien el bienestar de las chiapanecas.

“Un verdadero Estado democrático no solamente se hace con la inclusión de la mujer, sino también de su participación, de su talento, capacidad, entrega y responsabilidad; las mujeres son ejemplo de lucha, de guía para la familia, por eso es fundamental que estemos sumados para sacar adelante las tareas más difíciles de la entidad”, manifestó.

En ese tenor, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que en Chiapas los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están integrados de manera paritaria, por lo que convocó a las y los integrantes de este Observatorio a no claudicar en la lucha para que haya una verdadera inclusión e integración entre hombres y mujeres. De esa forma, dijo, se logrará un gobierno más exitoso, más sensible para todas y todos.

En su participación, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, confió en que se contribuirá a visibilizar las formas en que se manifiesta esta violencia y construir sinergias que amplíen el número de espacios para las mujeres.

Señaló que el compromiso y desafío de todos es demostrar que la paridad transforma la política para hacerla más honesta y que esté centrada en cerrar las brechas de desigualdad; por ello, dijo, este Observatorio es clave para impedir la vulneración de los derechos políticos de las mujeres y que ellas avancen.

“Hemos detectado que estos avances no han sido suficientes, ya que casos como el de las ‘Juanitas’ o las ‘Manuelitas’ se siguen presentando, por lo que, respetuosamente, propongo que desde este Observatorio se lleve a cabo un análisis puntual al marco legal en materia electoral y se realice una propuesta de sanciones contundente que pueda incorporarse a la legislación”, apuntó.

En tanto, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, se comprometió a encabezar el trabajo coordinado de este organismo que será el eje rector para analizar y reflexionar las políticas encaminadas para ejecutar, promover e impulsar acciones que coadyuven en el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres.

Por su parte, el titular del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Guillermo Asseburg Archila, resaltó la voluntad interinstitucional de impulsar la participación de las mujeres en la política y en la toma de decisiones, así como de dar seguimiento al progreso en los temas de igualdad y la no violencia en razón de género, mediante estrategias y conductos de comunicación para hacer frente a la problemática y garantizar sus derechos políticos electorales.

A su vez, el presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, manifestó la importancia que otorga el jefe del Ejecutivo Estatal a los trabajos de esta plataforma colectiva, lo cual refrenda el mandato popular a favor de la gobernabilidad democrática; asimismo, aseguró que se continuarán ejerciendo espacios de análisis y discusión que den pauta al fortalecimiento de la participación política de las mujeres.

Finalmente, se realizó la firma de la adenda entre la titular de la Secretaría de Igualdad de Género y los titulares del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, éste último en quien recaerá la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Observatorio.

En este evento estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; así como las senadoras Malú Micher Camarena, Patricia Mercado y Xóchitl Gálvez; la investigadora del Centro de Investigaciones y Estadios en Antropología Social (CIESAS), Aracely Burguete Cali Mayor, entre otros. Comunicado de Prensa