No Respeta INM el uso de la TVR en Frontera Sur Turistas Denuncian Cobros Ilegales Para Trámites

* SEGÚN DENUNCIA DE ALGUNOS VISITANTES DE GUATEMALA, LOS AGENTES PIDEN CIERTA CUOTA PARA PODER EXPEDIR O RENOVAR LA TVR.

* EMPRESARIOS SE PRONUNCIAN POR QUE TERMINE LA CORRUPCIÓN EN EL INM.

Tapachula, Chiapas; 28 de Junio.- El cese de los primeros 500 agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por corrupción, que anunció esta semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no han sido suficientes porque la dependencia en la frontera sur cada día está peor.

Y es que desde hace cuatro meses, esa dependencia suspendió repentinamente la expedición y renovación de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) y, con ello, decenas de miles de turistas no tienen acceso a Chiapas, según denunciaron empresarios y visitantes guatemaltecos.

La TVR ha sido la herramienta migratoria más importante para Chiapas en los últimos años, sobre todo para la frontera sur y para el resto de la región Soconusco, ya que se promedia un registro promedio anual de 2.1 millones de visitantes guatemaltecos.

Ellos, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, dejan una derrama de entre 3.5 y 5 millones de Pesos diarios, sobre todo al comercio, prestadores de servicios, hoteles, restaurantes, transporte, entre otros.

Sandra González, una turista de Huehuetenango, Guatemala, dijo a este rotativo que luego de siete horas de viaje, sus familiares y ella llegaron hasta los límites entre su país y Chiapas para la renovación de su TVR, y por lo mismo se presentaron a las oficinas del INM ubicadas en Frontera Talismán.

“Venimos con la ilusión de viajar a Tapachula, a dejar dinero. No venimos a otra cosa, pero no nos quisieron renovar las credenciales”, señaló.

Tuvieron que hacer cola desde la una de la mañana hasta mitad del día, cuando por fin los recibieron en las oficinas administrativas, pero en vano.

“Para nosotros es una injusticia y un maltrato al turismo. Venimos a pasear, no hacerle daño a nadie”, indicó al revelar que entraron a hablar con “la licenciada”, quien les dijo que no había material para hacer las TVR.

Sin embargo, indicó que unos connacionales suyos que venían en el mismo grupo lograron obtener la renovación de sus credenciales, pero para ello tuvieron que entregar dinero a los agentes migratorios.

“Nos dijeron que a ellos sí les dieron las tarjetas, pero entregando dinero, aunque no les preguntamos cuánto. Las autoridades mexicanas deben investigar lo que está pasando con el INM de Chiapas, pero deben venir de incognitos para descubrir todo”, agregó.

Por su parte, el empresario turístico de Guatemala, Otto Rodolfo Chavarría, dijo que nunca habían tenido problemas para realizar esos trámites de la TVR, hasta ahora.

Los grupos de turistas que había llevado hasta ese lugar, acudieron a las instalaciones del INM “La Casona”, pero salieron decepcionados y tuvieron que regresarse a su país.

Al igual que miles de turistas, indicó que todos ellos venían con la intención de aprovechar los siete días de vigencia de ese documento oficial mexicano, recorrer los sitios turísticos de toda la entidad, realizar sus compras y divertirse sanamente.

“Ninguno de ellos venía a pedir nada regalado. Si les quieren cobrar que lo hagan, pero no les hagan perder su tiempo y dinero”, señaló.

Según Chavarría, en las oficinas migratorias de La Mesilla, Chiapas, los agentes también están permitiendo los trámites de la TVR, pero a cambio de mil 500 Pesos.

Por su parte, José Luis Cisneros, guía turístico de esa nación centroamericana, indicó que por parte de la empresa a la que trabaja, se tuvieron que regresar alrededor de 500 turistas y cancelar más de dos mil para un fin de semana.

La mayoría de ellos estaban de acuerdo en dar el dinero que les pedían de soborno los agentes migratorios, pero consideraban que 2 mil Pesos por persona era demasiado, cuando todos traían TVR y lo único que querían era su ingreso legal con fines turísticos.

Ese problema ya ha sido notificado a las agencias en todo territorio chapín y, por lo mismo, se están cancelando los paquetes hacia territorio mexicano, indicó.

Lamentó que la corrupción se haya apoderado del INM en éstos últimos meses y eso esté frenando el desarrollo económico de la región fronteriza de ambas naciones. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello