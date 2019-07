Sin Presupuesto la Zona Económica Especial Confirma su Desaparición; Nadie la Defiende

*NO APARECE EN LAS COMISIONES DE ECONOMÍA Y TURISMO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. *TAMPOCO EN PROYECTOS DESTACADOS DEL GOBIERNO FEDERAL. *LOS LEGISLADORES NI EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA HAN LEVANTADO LA VOZ EN PROTESTA.

Ciudad de México.- En el Congreso de la Unión no existe en comisiones de Economía y Turismo de la Cámara de diputados, el proyecto de realización de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, es decir, se confirma que va a desaparecer, y con ello la esperanza de que, en la región fronteriza del sur de México, exista un proyecto que tenía el objetivo de atraer inversiones, generar empleo y detonar el desarrollo económico de la zona.

A diferencia de la frontera norte, en donde sí tienen una zona franca, y en donde existe un sinfín de estímulos fiscales, lo que permite un mejor crecimiento económico. La frontera sur estará abandonada, y convertida en un enorme albergue de migrantes de diferentes partes del mundo.

Información brindada en el portal https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios revela que dicho proyecto que se anunció desde el sexenio pasado prácticamente va a desaparecer. Aunque muchos empresarios de la región tenían la esperanza de que se retomara y se le cambiara de nombre.

Ya que la intención y los objetivos de dicho proyecto representaban un alto impacto de desarrollo de la frontera sur entre México y Guatemala. Pero principalmente para el Estado de Chiapas, uno de los Estados más pobres y con altos grados de rezago social del país.

Mientras tanto ni el diputado federal del 12 Distrito con cabecera en Tapachula, José Luis Elorza, ni el presidente municipal Oscar Gurría Penagos gestionaron la permanencia de dicho proyecto de beneficio colectivo, tampoco presentaron un plan alterno.

En pocas palabras, dejaron ir una oportunidad histórica para el crecimiento regional.

La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, ubicada en el municipio de Tapachula, buscaba generar un desarrollo integral de la región, fomentando la atracción de inversiones, la creación de empleos formales y bien pagados y la creación de cadenas productivas.

Sería un área geográfica sujeta a un régimen especial de incentivos, estímulos y facilidades administrativas, y fue decretada por el Gobierno anterior el día 28 de Septiembre del 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Dicha Zona tendría una superficie de 8,612 hectáreas, contando con un Predio Federal con una extensión de 523 hectáreas. Además de la extensión de este polígono amplio, se contempló un Área de Influencia involucrando a los municipios aledaños, que para el caso de Puerto Chiapas son: Tapachula, Tuxtla Chico, Suchiate, Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y Metapa.

Y dicho proyecto destacaba por su dinamismo fronterizo derivado del intercambio comercial y de servicios que existe con Centroamérica, Latinoamérica y Asia, además de contar también con conectividad con el resto del territorio nacional por la red vial y ferroviaria. Tras un estudio técnico profundo, se identificaron ciertas vocaciones productivas a desarrollar en la Zona; la Agroindustria, la industria Eléctrica-Electrónica, Pulpa y Papel y Autopartes.

Para lograr dicho proyecto prácticamente se contaba con todo, ya que la ingeniería jurídica estaba terminada, así como se tenía la intención de participación de empresas importantes a nivel internacional.

Sin embargo, el pasado 25 de Abril del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa dio a conocer que los proyectos de Zonas Económicas Especiales del país iban a desaparecer, incluyendo la de Puerto Chiapas.

El argumento fue que no servían, que se trataba de un proyecto en donde presuntamente se había hecho mal uso de recursos públicos. Aunque no dio a conocer alguna investigación al respecto y nombres de quiénes habían hecho mal uso de esos recursos.

No obstante, en otras zonas del país como en Campeche, dicho proyecto aun continúa con el apoyo de autoridades locales y empresarios.

Mientras que, en la frontera norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua existe una zona libre, o zona franca, que ha dado resultados importantes en términos de desarrollo económico y social. Así como el 4 de Enero del presente año, López Obrador presentó en Reynosa, Tamaulipas el proyecto de zona libre. EL ORBE/Ernesto López Quinteros