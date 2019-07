Alfredo del Mazo Ocultó 1.5 Millones de Euros en Banco Privado de Andorra

*Siendo Alcalde de Huixquilucan, Afirman.

Madrid, España.- El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, mantuvo oculta en 2012 una cuenta con 1.5 millones de Euros en el Banco Privado de Andorra, a través de una sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, publica el sitio en internet el diario español El País.

Es la misma institución bancaria que fue intervenida en 2015 y que tiene congelada una cuenta del abogado Juan Collado, detenido hace días en la Ciudad de México, acusado por delitos de blanqueo de capitales.

Según la información publicada este jueves, Del Mazo -siendo Alcalde de Huixquilucan, Estado de México- no incluyó en su declaración de bienes de Enero de 2017 ninguna información sobre la existencia de esta sociedad holandesa, la cuenta andorrana asociada a la misma y una supuesta participación en una empresa mexicana de estacionamientos.

De acuerdo a un acta confidencial del BPA fechada el 25 de Mayo de 2012, Del Mazo o un representante del político mexicano, comunicó al banco del principado que sus planes pasaban por transferir al BPA hasta 4.5 millones de Euros, de los cuales 2.5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país que en ese momento también estaba protegido por el secreto bancario.

El diario español señala que Del Mazo no respondió a las preguntas que le remitieron hace diez días.

El documento donde se recogen las intenciones del político fue elaborado por el Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de BPA, un órgano que vela para evitar que desembarquen fortunas de origen ilícito.

En Marzo de 2015, BPA fue intervenido por el Gobierno andorrano a instancias del Departamento del Tesoro norteamericano, que advirtió que era una institución donde políticos y altos funcionarios de diversos países realizaban operaciones de blanqueo de capitales.

El texto firmado por José María Irujo y Jesús Gil señala que, en 2015, la cuenta de Del Mazo fue congelada como parte de ese proceso de intervención del banco, se investigó al Gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales, las pesquisas duraron hasta dos años, pero según fuentes judiciales, los fondos ya fueron liberados.

En el caso de Del Mazo, la justicia mexicana abrió en 2018 diligencias y emitió la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (Neap) y remitió este documento a la justicia andorrana a través de un Fiscal especial mexicano.

Una fuente oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pidió el anonimato, afirmó que “mediante el Neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”. apro