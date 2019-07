Protestan Recolectores de Basura, les Quitan el Trabajo Para Dárselos a Migrantes Indocumentados

*2,100 PESOS SEMANALES RECIBEN LOS CUBANOS, YA LOS QUISIERA GANAR UN BARRENDERO MEXICANO, DECLARA FERNANDO MORALES LOPEZ. *EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS HACEN CASO OMISO A LOS RECLAMOS CIUDADANOS.

Tapachula, Chiapas; 24 de julio. – Cientos de recolectores de basura y barrenderos mexicanos protestaron este miércoles en la explanada externa de la alcaldía local, contra las autoridades por la contratación de migrantes indocumentados para desempeñar sus labores.

Ante la manifestación pacífica que se convirtió en un mitin y plantón, el aún alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, ordenó a la fuerza pública y grupos antimotines acordonar la Presidencia Municipal, como si se tratara de los peores delincuentes del mundo y no un simple grupo de barrenderos inconformes.

Fernando Morales López, presidente de la Unión de Tricicleros Recolectores de Basura, dijo en entrevista al rotativo EL ORBE que se vieron obligados a ocupar el parque central Miguel Hidalgo, para que sean escuchados sus reclamos.

Según afirmó, en esta ocasión solamente participó un grupo representativo de los recolectores, pero que, en tanto no reciban respuestas positivas, aumentará el tamaño de sus manifestaciones.

“El gobierno municipal nos está coartando el derecho al trabajo al tratar de cerrar los centros de transbordo y al contratar a migrantes para las actividades de limpia”, comentó.

Al pliego petitorio que habían presentado oportunamente, señaló que Gurría y sus funcionarios les contestaron que ya mejor busquen un trabajo diferente.

Subrayó que los migrantes entran de manera ilegal a territorio mexicano y que a ellos el gobierno les está pagando varios miles de pesos para simular que hacen la limpieza en las calles, mientras que a los chiapanecos los han desplazado de esas fuentes de trabajo y no les da absolutamente ningún apoyo ni están considerados dentro de algún programa de gobierno.

La protesta duró varias horas. En ese lapso lo único que lograron es que un empleado, de tercera categoría les recibiera de nuevo su pliego petitorio, pero nada más.

Les comentaron que les avisarían si había algún cambio de las órdenes superiores y les pidieron que se retiraran.

En esta ocasión, como en todas las manifestaciones que ha habido durante los casi diez meses que lleva la presente administración municipal, no llegaron los representantes del pueblo, o sea los miembros del Cabildo de cualquier partido político, para escuchar los problemas de la sociedad.

Tampoco estuvieron los jefes de área, secretarios y, mucho menos los diputados locales y federales que representan a la población de Tapachula y sus alrededores.

Lo recolectores se retiraron del lugar luego de presentar su documento y señalaron que tendrían una asamblea para llegar a un acuerdo sobre las acciones a seguir.

Se desconoce si alternarán sus manifestaciones, luego de que hay otros sectores de la sociedad que han protestado insistentemente por las altas tarifas del agua potable, la inseguridad, la proliferación del comercio informal, el cierre de calles para el transporte, la falta de obras, los pésimos servicios públicos, las calles destrozadas, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello