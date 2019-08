Por ser Zona Comercial, Protestan Ciudadanos al Utilizar Antiguas Instalaciones de PEMEX Para Albergar Migrantes

*REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, EMPRESARIAL, COLEGIOS DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, COCOPARCI, UNIVERSIDADES Y SOCIEDAD CIVIL, SE PRONUNCIARON EN CONTRA DE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL DE UBICAR EN ESE LUGAR A LA ACNUR Y COMAR.

Tapachula, Chiapas, 31 de julio.- Representantes de los sectores productivos, empresarial, colegios de Ingenieros, Arquitectos, COCOPARCI, universidades y sociedad civil, se pronunciaron en contra la decisión del Gobierno Federal de ubicar las instalaciones de Acnur y Comar en donde funcionaron las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), que además servirá de albergue para migrantes.

Aunque no quisieron hablar directamente que generará inseguridad la presencia de los migrantes, sí coincidieron que se trata de una zona netamente económica donde además funcionan plazas comerciales, iglesias, universidades públicas y privadas.

En rueda de prensa el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Tapachula), precisó que es preocupante la situación que prevalece desde que se dio el anuncio que es el inmueble que se ubica en la 4ª avenida sur y 20ª calle poniente albergará las citadas oficinas, lo que ha ocasionado inconformidad entre la población civil y empresarial, dado que no era el propósito para esa propiedad.

Señaló que los recientes acontecimientos suscitados por la migración de personas de naciones centroamericanas y del Caribe hacia esta región, causada por diversos factores en sus pueblos de origen, ha provocado incertidumbre, zozobra y preocupaciones que comienzan a generar xenofobia entre la población chiapaneca.

Estuvieron presentes los directivos de Canirac, Amexme, colegios de Ingenieros, Arquitectos, entre otros, quienes señalaron que “apelamos a la buena disposición que siempre ha manifestado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para el Soconusco y en especial a Tapachula, para que las antiguas instalaciones de Pemex se utilicen como un Centro Cultural y Deportivo, como símbolo emblemático de Tapachula”.

El representante de la CANACO manifestó que la vocación de Tapachula es comercial y con la presencia de los migrantes en la zona sur de la ciudad se va a ver contraída la economía, por lo que insistió que el gobierno federal debe de escucharlos porque les preocupa lo que vaya a ocurrir si no son atendidos sus planteamientos.

La presidenta del Colegio de Arquitectos, que habló en representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula, del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas y del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, señaló que el mayor crecimiento de Tapachula se está dando al sur de la ciudad, es la puerta principal de la ciudad y comunicación con y desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula, donde además se ubican instituciones educativas como la UNACH, el Instituto Tecnológico, universidades particulares y plazas comerciales, “no estamos de acuerdo que se utilicen las antiguas instalaciones de Pemex para oficinas de Comar, Acnur ni para albergue de migrantes.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO

El director de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), señaló que con toda oportunidad fue presentado un proyecto al gobierno federal para que las tres hectáreas donde funcionó Pemex se instale un Centro Cultural y Deportivo, que tanta falta le hace a la región, nunca les dieron respuesta, por lo que les causó extrañeza y preocupación el uso que las autoridades pretenden darle. EL ORBE / Rodolfo Hernández González