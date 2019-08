Los Carros Recolectores no Cumplen con Recorridos Tricicleros les Hacen la Chamba a Pesar de ser Acosados

Fernando Morales López, presidente de la Unión de Tricicleros y Recolectores de Basura de Tapachula.

* EL SERVICIO CONTINÚA SIENDO DEFICIENTE, DEBIDO A QUE LOS CAMIONES NO CUBREN TODAS LAS COLONIAS DE LA CIUDAD.

* SIN TRANSPARENCIA EL PAGO DE 4 MPD MENSUALES POR LA RENTA DE LAS UNIDADES, ¿A DÓNDE VA PARAR ESE RECURSO?

Tapachula, Chiapas; 9 de Agosto.- El Ayuntamiento local intentó desaparecer el servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio a través de miles tricicleros, para imponer el uso de los camiones rentados por una cantidad superior a los cuatro millones de Pesos mensuales, pero no pudo.

La “sugerencia” del aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, de que mejor se dedicaran a otras cosas porque ya no se les aceptaría la basura que recolectaran y que desaparecerían los centros de acopio y transbordo, no fue aceptada por los tricicleros.

Estos habían propuesto que, a la par de los camiones que paga el pueblo en esa millonaria cantidad al mes, los tricicleros continuarían con su labor para que fuera el usuario el que decidiera a quién emplear.

Al ver que han pasado los días y la sociedad sigue optando por los tricicleros y el proyecto de los famosos camiones ha sido, según algunos representantes de grupos colegiados, un total fracaso, hubo otra intentona de frenar las actividades de los tricicleros.

De respuesta, los recolectores adelantaron que están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias si Gurría y colaboradores insiste en confrontarlos y utilizar para ello a los policías municipales.

En entrevista para rotativo EL ORBE, Fernando Morales López, presidente de la Unión de Tricicleros y Recolectores de Basura de Tapachula, confirmó que, ante esa tensa situación, el Ayuntamiento solo cerró uno de los seis centros de acopio y transbordo, el que estaba por Puente Seco.

“Estamos trabajando de manera unida, con tal de defendernos de las amenazas que hemos recibido de la actual administración municipal”, afirmó.

Además, han entrado a un proceso para regularizar cada uno de los triciclos y mototriciclos que utilizan para sus actividades diarias, de tal manera que todas las unidades estén completamente emplacadas y cumplan lo que marca la ley y no sea una justificación del Ayuntamiento para que sean detenidos.

Para ello están elaborando un censo en el que participan todas las organizaciones de personas dedicadas a ese tipo de trabajo en el municipio.

Dejó en claro que, el servicio que ellos prestan, es especial por la vinculación social con los usuarios, “porque se han ganado la confianza de la gente, les abren las puertas de sus casas, permiten que entren y hasta se han convertido en sus amigos”.

Cabe recordar que, en los últimos dos meses, la administración de Gurría y compañía utilizó a los policías municipales para enfrentarse a golpes con los recolectores de basura cuando se manifestaban pacíficamente en el centro de la ciudad.

En esas lamentables acciones fueron agredidos y detenidos menores de edad y mujeres, en actos que fueron acreditados por los organismos de derechos humanos que, por alguna situación y al igual que los Regidores, han guardado un misterioso silencio.

Tal vez a Oscar Gurría y a sus empleados ya se les olvidó la golpiza que le dieron a los tricicleros por manifestarse públicamente, pero los afectados lo recordarán toda la vida. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello