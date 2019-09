De los 812 Migrantes Extrancontinentales Amparados, 100 Declinan y se Entregan al INM Para ser Deportados

*FORMAN TUMULTUOS EN LA ESTACION “SIGLO XXI” EN ESPERA QUE LES ENTREGUEN EL PASE DE SALIDA. *ESTE MARTES SE VENCE EL PLAZO DE 72 HORAS QUE EL JUEZ LE OTORGO AL INM PARA QUE EXTIENDA LA DOCUMENTACION. *VECINOS DE LA 19 ORIENTE RECHAZAN APERTURA DE OFICINA ALTERNA.

Tapachula, Chiapas, 2 de septiembre.- Aquí estamos en Tapachula porque la condición es muy complicada, la vida es difícil no consigue uno para la renta, la comida, aquí no tiene uno para dormir. Yo llevo aquí tres meses sin trabajo”, señaló Kassin Yorou, migrante africano.

Esta medida suspende un documento que emitió en julio pasado la entonces directora general de Control y Verificación Migratorio, Ana Laura Martínez de Lara, en el que establece que los migrantes tienen que abandonar México por la frontera sur.

Recayeron en los tres juzgados de distritos 812 amparos en el cual los tres juzgados nos conceden la suspensión del acto reclamado, que quiere decir esto, reconocen la ilegalidad en la que se incurrió con estas personas al negarles el oficio de salida sobre todo diciéndoles que salgan por la frontera sur”, comunicó Luis García Villagran, promotor de amparos de africanos.

El Instituto Nacional de Migración informó que, de acuerdo con información del área jurídica, los jueces únicamente otorgaron la suspensión para la no deportación de las personas extranjeras y no para el libre tránsito.

Estamos esperando, por eso hicimos la marcha porque no estamos de acuerdo, nos queremos ir, precisamos que nos den un documento que va a facilitar para irnos de aquí”, comentó Pablo, migrante africano.

En tanto cerca de 600 africanos continúan afuera de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, para exigir sus documentos de salida.

Al no obtener respuesta este lunes 100 migrantes africanos se entregaron de manera voluntaria al Instituto Nacional de Migración para ser deportados. Agencias

PERMANECEN CONCENTRADOS EN LA ESTACION MIGRATORIA “SIGLO XXI”

Han transcurrido 15 días en que migrantes extracontinentales se mantienen en plantón en la explanada de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, y a pesar de las acciones radicales que han realizado en este lapso, aún no han tenido respuesta favorable por parte del Instituto Nacional de Migración (INAMI) para lograr el anhelado “pase de salida”.

Los migrantes, principalmente del África, durante las 24 horas del día se mantienen apostados en la entrada de la Estación Migratoria, y ni las temperaturas superiores a los 32 grados ni las fuertes precipitaciones que se registrado en los recientes días, los hace desistir de las acciones de protesta.

Ni porque el Gobierno Federal se ha mantenido en la postura de negar el “pase de salida”, no bajan la guardia y se mantienen en espera de que en cualquier momento se pueda iniciar con el proceso de recepción de documentos y por fin puedan continuar su viaje hacia los Estados Unidos, ya que su propósito no es quedarse asentados en Tapachula, tal y como las autoridades quieren.

A diferencia de días anteriores, este lunes, los migrantes africanos no realizaron su bailes ni cantos tradicionales, sólo se mantuvieron aglomerados en la entrada principal de la Estación, la mayoría de ellos resguardados en una lona que instalaron en la explanada para protegerse de los incandescentes rayos solares.

Las instalaciones de la Estación Migratoria continúan abiertas tanto para el personal de la dependencia, personal de limpieza y de alimentos, para el paso de autobuses que transportan migrantes detenidos en los retenes carreteros, así como para brindar atención a extranjeros de otras nacionalidades que acuden a realizar trámites de regularización.

A pesar de que la protesta de estos migrantes transcurrió de manera pacífica, uno de los accesos principales del inmueble federal permanece resguardado por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, quienes mantienen una valla de seguridad para impedir el paso de los inconformes.

Con el paso de los días, la energía de los protestantes ha decaído, y es que, ante la postura del Gobierno Federal de negar el pase de salida, muchos de ellos han decidido ya no hablar ante los medios de comunicación y solo permanecen agrupados, sin realizar ninguna acción, como lo hacían en los primeros días.

Este lunes, personal a cargo de la limpieza del inmueble lavaron con detergente una parte de la explanada principal y otras personas comenzaron a instalar dos carpas y baños móviles, esto, ante la mirada de los migrantes africanos.

Personal del INAMI supervisó estos trabajos y aunque se les solicitó información sobre el propósito de instalar estas carpas, no quisieron proporcionar dato alguno, postura que la dependencia federal ha mantenido con la crisis migratoria que se vive en Tapachula.

Vecinos de la 19 Oriente Rechazan Apertura de Oficina Alterna del INAMI

El Instituto Nacional de Migración (INAMI) a través de un comunicado había informado que, a partir de este lunes 2 de Septiembre, se brindaría atención personalizada para revisar la situación migratoria de las personas extranjeras provenientes de Haití y África que se encuentran a las afueras de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, y para ello se abriría una oficina alterna en la 19 Oriente No. 14, entre la 1a. y 3a. Norte, Colonia Centro.

Ante esta situación, vecinos de dicha demarcación rechazaron la apertura de esta oficina alterna que pretende abrir el Instituto Nacional de Migración para atender a migrantes africanos.

Una de las vecinas inconformes, quien no quiso hablar frente a las cámaras por temor a represalias, dijo que, el INAMI pretende abrir otras oficinas, presuntamente para dar atención caso por caso de los extranjeros africanos, pero al hacerlo generará un problema de inseguridad en la zona.

Con pancartas colocadas en las paredes de las viviendas, los vecinos externaron su rechazo a esta oficina, ya que esto traerá consigo un problema de basura e inseguridad, pues muchos de los migrantes pernoctarán en este lugar, y al no tener donde hacer sus necesidades, esta zona será un caos.

En un documento enviado a la titular de la oficina de representación del INAMI en Chiapas, los vecinos afirmaron que el lugar donde se pretende abrir las oficinas, es una zona residencial, escolar, comercial y una calle con constante tráfico, por lo que los extranjeros y los automovilistas se verán afectados.

Autoridades Mantiene Suspendidos Trámites Para Pases de Salida.

La situación para estos migrantes se complica, porque a pesar de que las autoridades han señalado que atenderán caso por caso, los trámites para lograr los anhelados “pases de salida” están detenidos y estas personas no pueden salir de esta ciudad para continuar su camino hacia los Estados Unidos.

Y aunque este fin de semana se había dado a conocer sobre el otorgamiento de amparos para más de 800 migrantes, con el que presuntamente podrían tener libre tránsito por todo el país, este recurso legal solo les permitirá no ser detenidos y deportados, por lo que, continuarán varados en la frontera sur.

La mayoría de ellos tienen más de 3 meses de estar varados en Tapachula, durante este tiempo han permanecido en una situación difícil al no contar con recursos para su alimentación y hospedaje, y lamentablemente su situación parece no mejorar, ya que las autoridades mexicanas se mantienen en la postura de no otorgarles el pase de salida para que avancen hacia los Estados Unidos. EL ORBE/ Marvin Bautista.