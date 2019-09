Abasto de Medicinas Llegará a Todos los Municipios de Chiapas: Rutilio Escandón

* EL MANDATARIO ESTATAL DIO ARRANQUE AL SISTEMA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS, CON LO QUE SE CUBRE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

* SE INVIERTEN CERCA DE 434 MILLONES DE PESOS PARA FORTALECER LA RED DE SERVICIOS.

En el presupuesto el próximo año se reforzará el rubro de salud porque es lo primordial: Gobernador

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de Septiembre.-Durante la puesta en marcha del Sistema de Abasto de Medicamentos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que la distribución de medicinas se realiza de manera transparente para fortalecer la red de servicios y que éstos lleguen a todos los puntos del territorio estatal, sin importar su lejanía, anteponiendo la salud de la población.

Al dar el banderazo de salida a las camionetas y camiones cargados de medicamentos, con una inversión cercana a los 434 millones de pesos, el jefe del Ejecutivo estatal expresó que estas acciones dan muestra del trabajo ordenado y sensible que actualmente existe en Chiapas, donde la prioridad es el bienestar de la gente e invertir el recurso justificadamente.

“En el presupuesto del próximo año se va a reforzar este rubro, porque lo principal es que la gente no se enferme y pueda sacar adelante a su familia, por eso la prevención es básica y el cuidado de su salud, primordial”, precisó al señalar que si estas unidades no se dan abasto en la repartición, se puede hacer uso de los vehículos aéreos, los cuales están designados para uso exclusivo de la salud, seguridad y protección civil.

Ante representantes del sector salud y miembros del Gabinete Legal y Ampliado, dijo que tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de Chiapas, y aunque hay personas del pasado, y algunas del presente, a quienes no les gusta el orden y quieren seguir con el desvío de recursos e incluso, demeritar a servidores que cumplen con su responsabilidad, hoy se revisa puntualmente cada institución para sanear y evitar redes delincuenciales que debiliten las acciones del gobierno.

En tanto, el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, apuntó que esta cadena de abasto garantiza los meses de octubre, noviembre y diciembre, y contempla el uso de caballos y avionetas para llegar a las localidades más recónditas. “Queremos que existan los medicamentos necesarios, médicos en las comunidades e infraestructura digna, centrándonos en la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que exista un compendio de medicinas sin límites, eliminando el cuadro básico”.

Asimismo, el presidente de la Red Estatal Chiapaneca de Municipios por la Salud y alcalde de Berriozábal, Joaquín Zebadúa Alva, mencionó que las autoridades municipales han sido testigos de cómo en 10 meses se avanzó en la articulación de una política de salud que ya muestra resultados en los hospitales, con más equipo y personal. Agregó que tienen la certeza de que los camiones están llenos, pues son unidades que van abiertas y no cerradas como anteriormente se hacía.

Asistieron al evento el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; el director de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Ariosto Coutiño Niño; la directora general del Centro Regional de Alta Especialidad, Concepción Domínguez González; el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Alberto Cundapí Núñez; el director general del DIF, Ángel Carlos Torres Culebro; la directora del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, Delia María González Flandez, y el delegado estatal de la Cruz Roja, Francisco Alvarado Nazar. Comunicado de Prensa