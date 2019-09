ACNUR Inaugura Nuevas Oficinas de la COMAR. Africanos Protestaron Exigiendo ser Atendidos

* Ubicadas Atrás de la Plaza “Cafeto”.

* EN LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA COMAR, UBICADAS A UN COSTADO DE LA VIEJA TAR DE PEMEX, VARIOS EXTRACONTINENTALES INCIARON UN CONATO DE ENFRENTAMIENTO.

* A PESAR DE LA TRIFULCA, NO FUERON ATENDIDOS POR EL ALTO COMISIONADO FILIPPO GRANDI.

Tapachula, Chiapas; 28 de septiembre.- Migrantes africanos que permanecen en plantón desde hace 40 días afuera de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, protestaron en el evento de apertura de las nuevas oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ubicadas en la 2ª avenida Sur entre 18 y 20 Poniente”, colonia Los Naranjos, al sur de la ciudad. En ese lugar acudió Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, para inaugurar las nuevas oficinas.

Los extracontinentales impidieron el tránsito de la camioneta donde se desplazaba el Comisionado de la ONU con la intención de entregarle un documento, en el cual solicitaban ser los intermediarios con el Gobierno Federal para resolver la problemática de más de 3 mil 500 extracontinentales, quienes permanecen varados en Tapachula por no contar con el documento que les permita transitar libremente por territorio mexicano.

Y es que a pesar que los africanos han agudizado sus actos de protesta en los recientes días, el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha mantenido en la postura de retenerlos en Tapachula y no otorgarles pases de salida para que avancen hacia el norte del país.

Los africanos pretendían ser escuchados por el Alto Comisionado de la ONU, sin embargo, Policías Federales impidieron su paso, lo que generó un connato de enfrentamiento entre extracontinentales y uniformados. Pese a esta situación Filippo Grandi permaneció al interior de la camioneta y no se bajó para atender a los manifestantes.

Esta situación provocó que los africanos golpearan con sus manos la camioneta donde viajaba el funcionario, y otros más se colocaron frente a los neumáticos y en la parte delantera del vehículo oficial, mientras los Policías Federales forcejeaban para retirarlos.

“Migración es una mafia”, “Ayuda a africanos”, “Yadira fuera”, “Queremos solución”, “México queremos libertad”, fueron algunas de las consignas que los extracontinentales lanzaron contra el Alto Comisionado de la ONU, y ni así descendió del vehículo para conversar con los protestantes.

Filippo Grandi llegó a Tapachula a la inauguración del centro de registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para la atención de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Tapachula.

Cabe hacer mención que la situación de los africanos en Tapachula es cada vez más complicada, porque a pesar de sus exigencias las autoridades migratorias les han negado el documento que les permita transitar libremente por territorio nacional.

El INM ha brindado solo dos opciones a los africanos; la primera es solicitar asilo para vivir en Chiapas o abandonar el país por la Frontera Sur, algo que ha sido rechazado desde un principio por los migrantes porque su única intención es ingresar a los Estados Unidos.

Ante la falta de respuesta de las autoridades migratorias, se espera que en los próximos días los migrantes africanos, cubanos y haitianos puedan unirse para organizar una caravana que partirá de Tapachula hacia el centro del país. EL ORBE/ Marvin Bautista