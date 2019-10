Migrantes Africanos y Centroamericanos Solicitan Refugio en la Región al No Obtener Pases de Salida

*SEÑALAN QUE NUNCA LES HABLARON CON LA VERDAD SOBRE SU SITUACIÓN EN MÉXICO. *DECIDEN QUEDARSE EN CHIAPAS Y SE INCORPORAN AL COMERCIO INFORMAL. *UNOS 30 MIL VIVIRÁN DE LA AYUDA DEL GOBIERNO. ¿Y LOS COMPATRIOTAS?

Tapachula Chiapas; 16 de Octubre.- Ante la postura del Gobierno Federal de negar los pases de salida y la desarticulación de caravana que se formó el pasado sábado, migrantes africanos que estuvieron en plantón por casi 2 meses a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI iniciaron con los trámites de solicitud de asilo al haberse esfumado sus aspiraciones de continuar su tránsito por territorio mexicano.

Migrantes extracontinentales han aceptado la propuesta de establecerse en la frontera sur y han iniciado con los trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con la intención de regularizar su estancia en el país.

Fueron alrededor de 60 días los que transcurrieron desde que se instalaron en plantón a las afueras de la estación migratoria cómo medida de presión para exigir los pases de salida, pero ni esta acción, ni las marchas, ni enfrentamientos con los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal sirvieron para recibir tan anhelado documento.

Al no obtener mayores aspiraciones, algunos de los africanos han optado por abandonar el campamento improvisado y buscar un mejor espacio para estar viviendo y luego comenzar con los trámites de solicitud de asilo, porque ya no tienen otra opción en México.

Tal es el caso de María, migrante proveniente de Angola, que juntamente con su esposo y sus 7 hijos estuvieron apostados en la explanada del inmueble federal en casas de campaña soportando condiciones extremas, al no tener comida ni un techo digno, ya que su intención era de avanzar hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, al saber la noticia del Gobierno Federal, de que ya no habrían pases de salida, decidieron abandonar el campamento y buscar mejores condiciones para ella y su familia.

Con apoyo de una iglesia cristiana pudieron conseguir un cuarto donde poder vivir, ya que no cuentan con recursos para cubrir el pago de renta ni de los servicios básicos, porque desde su ingreso a la frontera sur estuvieron en espera de que les entregaran sus pases de salida.

«Estuvimos dos meses afuera de migración y no hubo nada, nunca nos dijeron nada y hasta ahorita las autoridades han hablado y nos han dicho que no habrá pases de salida, no queríamos quedarnos, pero el gobierno no nos dejará salir» sostuvo.

Dijo que, el pasado lunes juntamente con su familia acudieron a registrarse en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para comenzar con los trámites de solicitud de asilo, pero ha sido muy complicado, ya que hay muchas personas haciendo fila esperando ser atendidas.

Aunque fueron invitados a participar en la caravana que se formó el pasado sábado no quisieron caminar, ya que sabían que sería muy complicado que los dejarán avanzar, además sería un camino muy peligroso sobre todo para los que tenían niños.

«Ahora estamos haciendo nuestros trámites, porque necesitamos trabajar, tenemos hijos que necesitan escuela, necesitan salud y por eso tenemos regularizarnos acá, el lunes nos dieron constancia y ahora tenemos que acudir a tramitar la CURP y a firmar todos días» sostuvo.

Al igual que María, muchos africanos han iniciado con sus trámites de regularización, pero no han corrido con la misma suerte de encontrar un lugar digno para pasar la noche, por lo que todavía permanecen en el campamento improvisado a las afueras de la estación migratoria y por las mañanas tienen que caminar hacia el centro de Tapachula para poder acudir a las oficinas de la COMAR a continuar con su proceso. EL ORBE/ Marvin Bautista.