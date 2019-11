En Tapachula Encabeza Rutilio Escandón Reunión Para la Coordinación Estatal y Regional de la Paz

*EL GOBERNADOR RECONOCIÓ EL TRABAJO QUE SE REALIZA, Y DESTACÓ QUE CHIAPAS ASCENDIÓ A SEGUNDO LUGAR NACIONAL DE ESTADOS CON MENOR INCIDENCIA DELICTIVA

*EXHORTA A INTEGRANTES DE LA MESA DE SEGURIDAD A NO BAJAR LA GUARDIA Y REDOBLAR ESFUERZOS.

Tras destacar los avances que se han logrado en materia de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a las y los integrantes de cada una de las instituciones que conforman la Mesa de Seguridad a no bajar la guardia y redoblar esfuerzos para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las y los chiapanecos, y continuar brindando buenos resultados en todos los municipios.

Al encabezar la Reunión para la Coordinación Estatal y Regional de la Paz desde el municipio de Tapachula, acompañado del comandante de la VII Región Militar, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, y del representante del comandante de la 14 Zona Naval, Alex René Mendoza Aguilar, el mandatario destacó que el éxito de esta estrategia obedece al trabajo en equipo, al análisis de los temas y al esfuerzo permanente.

En este sentido, resaltó que en el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Chiapas ascendió al segundo lugar nacional de estados con menor tasa de delitos de alto impacto: “El éxito sólo se puede dar si estamos unidos, trabajando en equipo; esta incidencia a la baja de todos los delitos se debe al trabajo permanente”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo estatal anunció que en breve se pondrá la primera piedra de las instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), con el equipo más avanzado y la inversión más importante de que se tenga conocimiento en materia de seguridad pública en Chiapas.

“Estamos ahorrando en un gobierno austero, para que los recursos se puedan poner al servicio del pueblo en materia de seguridad. Con menos presupuesto hemos hecho más, pero solamente se puede cuando se trabaja de manera honesta, se respeta al pueblo y no se gasta el dinero en parafernalia ni en lujos, sino que se aplica en lo que es”, señaló.

Por otro lado, en relación con el tema de la caseta de cobro Malpasito, en la autopista Las Choapas, el gobernador resaltó que se establecieron estrategias con autoridades de Tabasco a fin de desbloquear la vía y mantener presencia permanente de las corporaciones policiacas y la Guardia Nacional, para tranquilidad y estabilidad de los pueblos cercanos, y garantizar la seguridad y el libre tránsito de turistas nacionales y extranjeros en la que es puerta de entrada del centro del país al estado.

En otro orden de ideas, sostuvo que se redujo el flujo migratorio en un 80 por ciento en las últimas fechas, a través de las políticas humanitarias que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a los predios que habían sido invadidos desde hacía muchos años, el gobernador informó que, sin violencia y privilegiando siempre el diálogo, se han recuperado más de 32 mil hectáreas, mediante 52 operativos, pues, precisó, no se puede estar al margen de la ley y mucho menos encima de ella.

Estuvieron presentes: el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Aguilar Rivera; el comandante de la XXXVI Zona Militar, Vicente Antonio Hernández Sánchez; el contraalmirante Martín Humberto Ontiveros; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Sergio Ángel Sánchez García.

Asimismo, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos; Víctor Manuel Acosta Torres, en representación de la Fiscalía General de la República en Chiapas; el coordinador estatal de la Policía Federal, Alfredo Delgado Drouaillet; el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Víctor Hugo Mier González; la titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Carmen Yadira de los Santos Robledo; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios.

Constata REC Entrega de Uniformes y

Equipamiento a Policías de Tuzantán

Como parte de las acciones para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de uniformes y equipamiento a las y los elementos policiales de Tuzantán, desde donde hizo un llamado al personal de las distintas corporaciones de seguridad a que, en el ejercicio de su trabajo como primeros respondientes, prioricen una política humana y de prevención.

“Cuando se trabaja para servir y atender de manera digna al pueblo todas las acciones son exitosas y los recursos alcanzan; sólo podemos generar confianza al pueblo si tenemos autoridad moral, si actuamos con responsabilidad y de manera transparente y honesta”, subrayó al tiempo de expresar su beneplácito porque la policía en Chiapas trabaja con apego a los protocolos de derechos humanos en cada una de las acciones que llevan a cabo.

Señaló que conforme a la política de seguridad que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los policías deben prevenir cualquier incidencia delictiva, investigar y perseguir a los delincuentes. “No debe haber tregua ni impunidad, se tiene que actuar para auxiliar a la gente y recuperar su confianza”.

De esta forma, Escandón Cadenas compartió con las mujeres y hombres de Tuzantán las estadísticas nacionales que colocan a Chiapas en el segundo lugar nacional con menor índice de delitos de alto impacto, lo cual, dijo, es muestra del trabajo coordinado que se mantiene con las fuerzas federales estatales y municipales.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, informó que con una inversión de más de 7 millones de pesos, que representa el 32 por ciento del presupuesto en materia de seguridad del Ayuntamiento de Tuzantán, en esta ocasión se entregaron 59 paquetes de uniformes completos, dos motopatrullas totalmente equipadas, 400 fajillas plásticas y tres cursos de capacitación. “Doy fe y constancia de que para el gobernador es de suma importancia la dignificación de los elementos policiacos y ha trazado líneas contundentes de acción para atender este tema”. Comunicado de Prensa