Ante Exorbitantes Intereses en el Infonavit, Pretenden Bajar Tasas en 2020

Ciudad de México, 5 de diciembre.-Para ofrecer mejores condiciones de crédito, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) quiere bajar su tasa de interés en dos puntos porcentuales en 2020.

Carlos Martínez, director general del Infonavit, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que hay posibilidades de reducir la tasa y se van a presentar varias alternativas al Consejo de Administración del Instituto en el primer semestre del próximo año, no sin antes hacer un análisis financiero y de riesgos para lograrlo.

Actualmente, la tasa contractual de un crédito Infonavit es de 12%, pero las personas que ganan el salario mínimo tienen una tasa de 4% gracias al subsidio cruzado. «Aquí es contrario a lo que pasa con los bancos donde al que gana más le dan una tasa menor porque es un segmento premium para el banco, pero aquí es al revés, el que gana más le ayuda al que gana menos a tener una menor tasa», explicó Martínez.

De acuerdo con el Infonavit, el promedio ponderado de su tasa de interés es de 10%, cuando se observa cómo se distribuye entre todos los trabajadores.

La reducción de la tasa de interés forma parte de los objetivos del Plan Estratégico y Financiero 2020-2024, el cual pretende flexibilizar los requisitos y condiciones para adquirir una vivienda con crédito Infonavit.

El director del Infonavit explicó que no sólo se tratará de bajar la tasa, sino de atraer a nuevos segmentos de mercado, pero sin dejar de beneficiar a la población de menores ingresos.

«A quienes ganan menos de 7 mil pesos, el banco nunca les va a dar un crédito hipotecario y entre los que ganan más de 20 mil pesos, la competencia sí es con los bancos y ahí sí muchos prefieren los bancos (porque dan una tasa más baja), pero abajo de ese rango de sueldo, el banco les niega el crédito y aquí no podemos negarlo porque es una prestación de seguridad social», indicó Martínez.

El Plan Estratégico y Financiero 2020-2024 del Infonavit se presentará este viernes en la Asamblea General, el cual contempla nuevos esquemas para tramitar un crédito, la flexibilización de requisitos y menos trámites.

Entre los nuevos esquemas para obtener un crédito está el programa de créditos solidarios donde entre se pueden unir dos o hasta cuatro créditos de parientes o parejas del mismo sexo.

Mientras que a los trabajadores independientes que cobran por honorarios y que alguna vez cotizaron al Instituto, se les permitirá que retiren sus ahorros de la subcuenta de vivienda para darlo como enganche para una hipoteca con algún banco. Sun