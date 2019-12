Calderón era del Grupo Delictivo que Protegía Criminales: Mario Delgado

A través de Genaro García Luna.

México.- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado acusó que el tamaño de la espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente, Felipe Calderón, era porque él era parte de un grupo delictivo y lo hacía a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en consecuencia el expanista michoacano era parte de esa banda.

En conferencia de prensa, Mario Delgado acusó que desde la administración de Felipe Calderón se promovió la protección de un grupo criminal, y pues el resultado es que estallara la violencia y eso no se ha podido revertir.

“El tamaño de la inercia de esta espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente Calderón, que dura hasta nuestros días, y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo, o sea finalmente si él brindaba protección a través de García Luna a un grupo delictivo, pues él era parte de esa banda. Entonces, obviamente que si desde la Presidencia se promueve la protección de un grupo criminal, pues el resultado es que el país estalle en violencia, y eso es lo que no se ha podido revertir y la misma estrategia la siguió el presidente Peña”, aseguró Mario Delgado.

Explicó que lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es completamente distinto, es cambiar la estrategia, “para eso modificamos la Constitución para crear la Guardia Nacional, para eso hay una estrategia de inversión social muy agresiva destinada a los jóvenes, el campo, para generar oportunidades. Entonces, esa estrategia va a dar resultados positivos, lo que estamos viendo pues son los últimos coletazos de un sistema donde había la complicidad del Gobierno con algunos grupos delictivos”, dijo.

Agregó que Calderón inició esta guerra contra el crimen para distraer la atención de un “enorme” fraude electoral. “Utilizó la guerra como distractor para que al país se le olvidará que se había robado la elección del 2006, y eso, bueno, nos salió carísimo y más ahora el conocer que se dedicaban a proteger al cártel de Sinaloa”.

Agregó que las noticias que hoy se tienen de la detención en Estados Unidos de García Luna, no debería extrañarles que en este primer año de Gobierno haya habido más violencia, ¿por qué? “Porque la revelación de que en el sexenio de Calderón se dedicaron a proteger a un grupo criminal, pues a lo mejor esa protección daba ciertos equilibrios, pero finalmente complicidad con la delincuencia y al país le salió carísimo, hubo miles de muertos y desaparecidos, violencia y sangre en los últimos 12 años, todo para favorecer a un grupo criminal”.

“Entonces, el que tengas ahora un Gobierno que no pacta con la delincuencia, pues seguramente genera más enfrentamientos, pero lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, dejar que la estrategia del Gobierno Federal, madure empezando por la Guardia Nacional, que está en plena formación, la Guardia tiene menos de un año y ya tiene 60 mil elementos y el despliegue para el 2020, será de 120 mil elementos, es decir, se está recuperando la capacidad del Estado mexicano de poder estar en los territorios en donde la delincuencia ha ganado mucho terreno”, explicó Mario Delgado. Sun