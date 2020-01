Activan Operativo Guardia Nacional e INM Para Contener la Nueva Caravana Migrante

* CIENTOS DE ELEMENTOS DE AMBAS DEPENDENCIAS FUERON DESPLEGADOS EN LOS PASOS DE EXTRAVÍO DONDE SE INTERNAN LOS ILEGALES PARA CRUZAR A TERRITORIO MEXICANO.

* COMERCIOS Y POBLACIÓN DE SUCHIATE, PARALIZADOS ANTE EL ARRIBO DE MIGRANTES. BALSEROS ADVERTIDOS PARA NO PASAR INDOCUMENTADOS.

Suchiate.- Integrantes de la denominada Caravana Migrante 2020 empiezan arribar al centro de Tecún Umán.

Dispersados debajo del puente internacional “Rodolfo Robles”, en la garita de lado de Guatemala, en el albergue Migrante de Tecún Umán, esperan el grueso de la caravana para su ingreso a territorio mexicano.

Mientras, elementos del Ejército, la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración se dispersan en los llamados puntos ciegos, donde a diario se ejercen los oficios de la impunidad.

Las corporaciones han montado vigilancia permanente en los pasos el Coyote, Limones, Rojo, Canastilla, Armadillo, Cascabillo y demás.

Los balseros están advertidos para que eviten a toda costa brindar el servicio de traslado a migrantes, pues la instrucción de los mandos en los anillos de seguridad es la detención de quienes conforman el llamado “Éxodo migrante 2020”.

Pese al anuncio que ofreciera el presidente Andrés Manuel López Obrador de dar albergue y empleo a quienes integran esta caravana, la realidad es distinta y distante del discurso.

Se estima un despliegue de más de 400 elementos que conforman la tropa operativa de la Guardia Nacional.

Además, el Instituto Nacional de Migración reforzó los trabajos de vigilancia e instruyó una dispersión de 200 elementos para la detención de extranjeros en condiciones irregulares.

Se sabe que esta caravana esté conformada por más de 7 mil integrantes, entre salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, haitianos, y de otras nacionalidades. Sin embargo se comenta que puede alcanzar hasta los más de 10 mil migrantes.

Desde este viernes por la tarde, la vigilancia que se tiene en las orillas del río Suchiate es notoria, la instalación de puestos de control y vigilancia se han reforzado.

Además de unidades vehiculares y puntos de revisión en caminos de extravió, utilizados por migrantes para ingresar a territorio mexicano.

El arribo de migrantes a Ayutla es por grupos. No permanecen en la plaza central como siempre han acostumbrado, están desperdigados y a resguardo.

Saben que si tratan de burlar la seguridad mexicana e ingresan a territorio nacional, serán detenidos de inmediato a través de los llamados operativos “Encapsulamiento”.

Asimismo es importante señalar que como parte de sus acciones, autoridades policiales acompañaron al Instituto Nacional de Migración a realizar diversos operativos en hoteles, bares y cantinas, así como en espacios públicos del municipio de Suchiate.

La instrucción es una: detener el flujo migrante. Y el INM dice que tiene listo los trabajos operativos para frenar el sueño de quienes conforman la caravana 2020. EL ORBE/ Darinel Zacarías

COMISIONADO DEL INM RECORRE PUENTES FRONTERIZOS

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- La franja limítrofe entre México y Guatemala vivió este viernes una tensa calma por la inminente llegada de una nueva caravana de migrantes hondureños.

Ante el temor de posibles actos de violencia, el comercio y el resto de las actividades en ambos lados de esa zona limítrofe, permanecieron semiparalizadas e, incluso, cerraron bodegas; mientras que el paso constante e ilegal de miles de toneladas de mercancías por medio de balsas, también frenó.

Organismos de Derechos Humanos informaron a los medios de comunicación que, por la tarde, ya habían «varios miles» de migrantes concentrados en la comunidad fronteriza guatemalteca de Tecún Umán, en donde descansaban la jornada y esperaban la llegada de sus connacionales rezagados.

Pobladores de Suchiate confirmaron, por su parte, que este viernes notaron que se reforzó la seguridad con elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) en los principales puntos de internación de personas.

Comentaron que, desde el mes de Noviembre, había bajado considerablemente la vigilancia por parte de las autoridades y que los pocos agentes que habían, dejaron ingresar todo tipo de mercancías y personas, sin impedimento alguno.

Unas cien personas que venían de territorio guatemalteco hacia Chiapas utilizando balsas, fueron regresadas este día porque no traían documento alguno, pero no fueron detenidas.

Estas, que argumentaron ser jornaleros, comerciantes y empleadas domésticas, pero no migrantes, habían llegado a los pasos informales El Coyote, Palenque y El Limón, aunque esta vez no lograron su propósito.

Mientras eso ocurría, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, realizaba un recorrido por el puente fronterizo «Rodolfo Robles», en donde se dijo que se hará cumplir la ley, en relación a quienes intenten ingresar a territorio nacional de manera ilegal o violenta.

Además, que unos 200 elementos de esa dependencia y de la Guardia Nacional, se quedarán en esa parte de la frontera, para reforzar la vigilancia por la llegada de la caravana que, se prevé, intentará ingresar este fin de semana.

Para entrar legalmente a México tendrán que cumplir con ciertos requisitos y esperar los términos de ley que la autoridad migratoria determine, entre ellos el no paso libre hacia el norte del país.

Mas tarde, el comisionado realizó un recorrido por el puente Internacional Frontera Talismán, donde también se reforzó la vigilancia, aunque en menor proporción.

Dentro de la comitiva lo acompañaba personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Guardia Nacional, Protección Civil y también funcionarios del INM que han sido señalados por corrupción.

En Suchiate y en el resto de los municipios de la región, la población ha externado su temor por la llegada de la caravana de migrantes, ya que prevén se incrementará la inseguridad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello