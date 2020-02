Inicia Congreso Juicio Político a Gurría por Represión a Indígenas de Pavencul

Ciudadanía Demanda un Consejo Municipal

*LEGISLADORES SE PRONUNCIAN PORQUE SE INVESTIGUEN LOS EXCESOS DE OSCAR GURRÍA, CONTRA HABITANTES DE LA ZONA ALTA. *FILTRAN VIDEOS DE LA GOLPIZA QUE SUFREN INDÍGENAS EN MANOS DE POLICÍA MUNICIPAL, EN EL ZOTANO DE LA PRESIDENCIA.

Tapachula, Chiapas; 05 de febrero. – El Congreso del Estado inició este miércoles un proceso legal en contra del aún alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos y sometió a votación un Punto de Acuerdo para que se le investigue sobre diversas irregularidades de las que se le acusa.

En tanto, Gurría envió un documento a ese Poder Legislativo en la que, entre otras cosas, pidió perdón por lo ocurrido durante el “Lunes negro”, cuando policías municipales agredieron, atacaron con gases lacrimógenos, detuvieron y asaltaron a indígenas y periodistas, en pleno parque central.

La diputada Olvita Palomeque dijo a los medios de comunicación que “la disculpa no la queremos nosotros, la requiere el pueblo de Tapachula”.

Entrevistada en el Palacio Legislativo durante la sesión ordinaria de este día, en la que se ventiló el caso de Gurría, se refirió al alcalde al decir que “por esos hechos que usted solapó, es el único responsable, los cuales marcaron a Tapachula a nivel nacional”.

Al preguntarle sobre si la misiva del polémico presidente era suficiente, contestó que “Tapachula no quiere disculpas, lo que quiere es justicia”.

Y luego remató diciendo que están trabajando en el caso de Gurría dentro de la promoción de un juicio político y por ende se está pidiendo la separación de su cargo.

En el pleno, se leyó primero la propuesta de la diputada Olga Luz Espinoza Morales, de aprobar un Punto de Acuerdo para actuar enérgicamente en contra de Gurría.

Luego subió a la tribuna para señalar que el presidente de Tapachula es responsable de abuso de autoridad y otros delitos cometidos en agravio de indígenas y periodistas.

Al conocer lo que estaba ocurriendo en el Congreso del Estado, el alcalde nuevamente decidió no dar la cara y, en su lugar, el ayuntamiento difundió un video del aún titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Pedro Enock García Palazuelos.

En su mensaje dijo que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana inició un proceso.

Este incluye la separación del servicio o remoción del cargo a fin de fincar responsabilidades, administrativas, laborales y penales “a los elementos policiacos que hicieron uso excesivo de la fuerza y se apartaron del protocolo de actuación durante los hechos del pasado 27 de enero”

El inamovible hombre de confianza de Gurría aseguró que las investigaciones muestran “un importante avance”, que se darán a conocer a la brevedad.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado /FGE) confirmó en la tarde de este miércoles que se inició una carpeta de investigación en torno a supuestas agresiones de presuntos policías municipales en contra de un grupo de personas.

Y es que en un video que se incluyó como prueba, aparecen varios uniformados supuestamente en el estacionamiento del Palacio Municipal, sometiendo a golpes y garrotazos a unas personas tiradas en el suelo, que se supone son indígenas de Pavencul.

Por la noche, nuevamente se difundió otro mensaje de Palazuelos en la que anunció que fueron separados de sus cargos a los policías Gamaliel “N” y Víctor “N”, además de Dagoberto “N”, de Tránsito y Vialidad Municipal, de quienes dijo ya fueron plenamente identificados en fotografías y videos.

Estos serían los primeros servidores públicos municipales que caerían derivado de lo acontecido la semana pasada en plena alcaldía. Cabe mencionar que, hasta ahora que el Congreso ya intervino, las autoridades municipales habían hecho creer que había sido un enfrentamiento.

GURRÍA Y SU CARTA PIDIENDO PERDÓN

El oficio dirigido al Congreso del Estado, el alcalde se refiere, en la parte modular, sobre os lamentables hechos relacionados con la golpiza que recibieron los campesinos de Pavencul y cinco trabajadores de los medios de comunicación.

“Desafortunadamente, paralela a la atención que se estaba otorgando, personas que se encontraban afuera del Palacio Municipal bloquearon avenidas y amagaron con rociar gasolina al edificio de la Presidencia, aunado a que iniciaron una gresca que fue repelida en conjunto por los cuerpos municipales, estatales y de la Guardia Nacional”

Cabe mencionar que en ningún video o fotografías se aprecia la participación de la Guardia Nacional, como ahora o quiere hacer creer Gurría, ya que los federales estuvieron presentes, pero como espectadores de todo lo que estaba ocurriendo.

También señala que fueron detenidas 46 personas, “resultando con lesiones cuatro periodistas, quienes ejercían su labor de informar y que fueron confundidos con manifestantes violentos, por no portar vestimentas que los identificaran como tales”, entre ellos la periodista y activista Cintya Alvarado Enríquez, quien fuera detenida y esposada, cuando en Chiapas se legisla sobre la ley de equidad de género y protección a la mujer. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argúello.