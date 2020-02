Congreso del Estado Tiene la Oportunidad de Restablecer el Orden en Tapachula: Abogados

* EL CARGO DE ALCALDE INTERINO SE LO ESTÁN DISPUTANDO COMO BOTÍN, LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, AFIRMÓ MANUEL MÁRQUEZ.

* DEBEN ATENDERSE URGENTEMENTE LA INSEGUIRIDAD, LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS FLAGELOS.

Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero.- “Ante el deceso del exalcalde, Oscar Gurría Penagos, el Congreso del Estado tiene la gran oportunidad de restablecer el orden en Tapachula y generar las condiciones necesarias para la gobernabilidad y la paz social, que actualmente no las hay”.

Así lo dio a conocer el doctor en Derecho y presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, Manuel Márquez González, quien lamentó que el cargo de Alcalde se lo estén disputando, como botín, los integrantes del Cabildo.

“Definitivamente la sociedad en el municipio no soportará más la continuidad de una administración que, en año y medio, ha demostrado que fracasó en todo. Dejar a un incondicional sería poner en riesgo la estabilidad y se fortalecería la impunidad”, señaló en entrevista para este rotativo.

Por el contrario, recalcó, los legisladores deberían evaluar todo lo ocurrido en el periodo de la presente administración municipal de Tapachula y razonar a fondo lo que decidirán, porque se trata del segundo municipio en importancia en la Entidad.

Además, que las investigaciones y resultados de las auditorías deben proceder conforme a derecho, porque, si se encontraron anomalías, forzosamente tendrían que estar involucrados funcionarios y hasta los mismos integrantes del Cabildo.

Desde su punto de vista, se perdió la confianza en los integrantes del Cabildo desde que fueron comparsa de falsificaciones de actas y firmas, la aprobación de contratos millonarios sospechosos y permitir el nepotismo y corrupción descarado.

“Tapachula necesita de un cambio radical en el ayuntamiento para frenar que se siga hundiendo. No se trata de opiniones partidistas sino de resultados y credibilidad. Las cifras nacionales señalan que, al menos 9 de cada diez habitantes en la ciudad, tiene una percepción en contra”, dijo.

Quien sea el nuevo Alcalde (hombre o mujer) apuntó el abogado, debe de inmediato destituir a todos los Secretarios, Directores, seudoasesores y principales funcionarios de la administración municipal, por ser corresponsables de las irregularidades, los yerros y los pésimos resultados.

Cancelar el contrato de renta de los camiones recolectores de basura porque, aun cuando se están pagando más de cinco millones de Pesos mensuales por ese servicio, la estrategia millonaria no ha funcionado y el problema persiste.

Además, desde el primer momento se sospechó que ese contrato, al igual que el de la alimentación de los policías, pudiera ser un negocio entre familiares y amigos.

De igual forma, hacer una licitación púbica y abierta para la contratación de proveedores, porque solamente con ello se podría cumplir con el precepto de transparencia que impulsa el actual Gobierno Federal, ya que hasta ahora se está haciendo todo lo contrario.

Consideró que la primera destitución debe ser del intocable secretario de Seguridad Pública, Pedro Enock García Palazuelos, porque ha fracaso en el cargo y los altos niveles de delincuencia son un claro ejemplo de ello.

Al par de ello, hacer una profunda investigación en el interior de esa corporación, ante la sospecha de que los uniformados pudieran estar vinculados con bandas delictivas o ser parte operativa en la corrupción.

“Apenas este domingo instalaron un retén policiaco al final del Par Vial, donde no fue otra cosa que un asalto en despoblado”, comentó.

Asimismo, se debe de atender urgentemente el tema de desabasto y las altas tarifas de agua potable; el pésimo servicio de alumbrado público, la falta de obras, las calles destrozadas, la prostitución en pleno centro de la ciudad, el comercio informal desbordado, el narcomenudeo, entre otros flagelos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello