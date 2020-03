El Salvador Cierra su Frontera y Suspende Entrada de Vuelos

*Debido a Esta Medida No Presenta Ningún Caso de Coronavirus.

Ciudad de México.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó a las autoridades aeronáuticas de su país impedir el aterrizaje de un avión procedente de México por, supuestamente, transportar a 12 pasajeros que dieron positivo a las pruebas de Coronavirus Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario acusó, además, a las autoridades mexicanas de actuar con irresponsabilidad al poner en riesgo al resto de los pasajeros y a la tripulación misma.

“El vuelo de Avianca procedente de México hacia San Salvador, que sale a las 4:00 pm y que arribaría a nuestro país a las 6:50 pm, trae 12 casos confirmados de #COVID19. El avión no podrá ingresar al país. Le pido a toda la gente que piensa abordar ese vuelo, QUE NO LO HAGA (sic).

“Los que aborden ese avión de @Avianca están poniendo en grave riesgo la vida de sus familias. La tripulación también está en riesgo. Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto”, enfatizó.

Sin explicar cómo obtuvo la información, el mandatario de El Salvador, uno de los países centroamericanos que desde la semana pasada cerró sus fronteras aun sin presentar ningún caso, insistió en que tiene conocimiento de que en ese vuelo viajan 12 personas a los que se les diagnóstico el Coronavirus, por lo que advirtió que ningún vuelo de pasajeros podrá aterrizar en suelo salvadoreño.

Y anunció que “la pista del aeropuerto de El Salvador queda cerrada a aviones que no sean de carga hasta nuevo aviso”, por lo que “los aviones en camino deberán cambiar plan de vuelo”.

Bukele también informó que trabajarán un protocolo nuevo para que el hub aéreo de su país pueda reanudar operaciones pronto.

“Por ahora, tuvimos que tomar medidas de emergencia. Disculpas por las molestias”, dijo.

Y en su posdata machacó: “@Avianca debería suspender ese vuelo. Su tripulación y demás pasajeros están en riesgo”.

Minutos después de tales comentarios, Avianca anunció la cancelación del vuelo México-El Salvador.

“El vuelo AV431 que opera la ruta México – El Salvador ha sido cancelado. Este NO ha sido abordado y los pasajeros están siendo debidamente informados”.

Sin embargo, el titular de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, llamó a Bukele a compartir cuáles son los 12 casos de Covid-19 que menciona y en dónde se confirmaron.

Asimismo, mencionó que el vuelo de Avianca en cuestión se canceló debido a que se suspendieron todos los vuelos hacia la ciudad capital San Salvador. Apro