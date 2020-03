Unión Europea Cierra Fronteras al Coronavirus; en México, sin Control Sanitario Suman 82 Casos

*EL DOMINGO, SE HABÍAN REPORTADO 53 CASOS CONFIRMADOS, POR LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE 29 CASOS POSITIVOS. ASÍ TAMBIÉN, SE INFORMÓ QUE SE TIENEN 171 CASOS SOSPECHOSOS QUE SE ANALIZAN EN DIFERENTES ENTIDADES.

París.- La Unión Europea cerrará hoy “a mediodía» sus fronteras con el exterior durante treinta días para luchar contra la pandemia del Coronavirus, anunció el lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, en una alocución televisada.

«Todos los viajes entre países no europeos y la Unión Europea quedarán suspendidos durante 30 días», declaró el mandatario francés, que también anunció un confinamiento casi total para todos los ciudadanos franceses, que solo podrán salir a la calle por motivos de primera necesidad, instando a las empresas a que impongan el teletrabajo, ante la propagación imparable del COVID-19.

«Desde mañana al medio día y al menos por 15 días la circulación de las personas será reducida fuertemente», indicó Macron en un discurso a la nación retransmitido por televisión. «Se sancionará toda infracción», añadió.

Italia Supera las 2 mil Muertes por COVID-19.

Las últimas cifras de Italia confirman que el país, el segundo del mundo en casos después de China, ha superado ya la barrera de las 2,000 muertes y suma 2 mil 158 tras haber aumentado en 349 el número de fallecimientos en las últimas veinticuatro horas.

El número de enfermos en Italia es actualmente de 23 mil 073, si bien el jefe de la Protección Civil del país afirmó este lunes que se «puede hablar de una tendencia a la baja» de los contagios tras las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno.

Casi tres cuartos de los fallecidos se hallan en la región septentrional de Lombardía, donde se cuentan 14 mil 649 positivos y se han producido 1 mil 420 muertos.

España Cierra Fronteras Mientras Dure Estado de Alarma.

En el primer día laborable desde la entrada en vigor del estado de alarma, España ha acordado restablecer los controles en las fronteras terrestres, un movimiento que ya han hecho varios países de la Unión Europea.

Desde esta medianoche solo permitirá el acceso al país a los ciudadanos españoles, residentes en España, trabajadores transfronterizos, a quienes acrediten causas de fuerza mayor o situación de necesidad y al transporte de mercancías.

Las restricciones no tendrán efecto en el transporte de mercancías para asegurar la continuidad de la actividad económica y preservar la cadena de abastecimiento, y se estudiará si es necesario la participación de efectivos militares para el control de las fronteras.

En España, donde se ha restringido el tránsito por la calle salvo para excepciones esenciales, los casos positivos en Coronavirus suman ya 9,191, casi 1,500 más que el domingo, y el número de fallecidos supera los 300, la mayoría de ellos en Madrid.

Alemania Linita la Vida Pública.

La canciller alemana, Angela Merkel, anunció este lunes el cierre parcial de la vida pública «por un tiempo indeterminado» a través del cierre de todos los locales comerciales salvo tiendas de alimentación, farmacias y otros establecimientos de artículos de primera necesidad.

La hostelería podrá abrir tan sólo entre seis de la mañana y seis de la tarde, una medida similar a las aplicadas por Italia hace semanas, mientras que otros centros deportivos, culturales, de ocio y religiosos deben cerrar sus puertas.

También se han prohibido temporalmente los viajes turísticos dentro del país y al extranjero, y escuelas, guarderías y universidades ya habían cerrado la semana pasada.

Además, Canadá cerrará sus fronteras a los extranjeros y quienes no sean residentes permanentes en Canadá, salvo los ciudadanos estadounidenses, por culpa del Coronavirus, anunció este lunes el primer ministro, Justin Trudeau.

El mandatario llamó además a todos los canadienses a quedarse en su casa para frenar la propagación del Coronavirus, que infectó a más de 320 personas en Canadá y dejó cuatro fallecidos.

Interrogado sobre la excepción de la que gozan los vecinos estadounidenses, Trudeau explicó que la medida no los afectaba debido al fuerte «nivel de integración» de las dos economías y de la «fuerte coordinación» entre Canadá y Estados Unidos.

Pero «todas las opciones están abiertas», dijo. Sun