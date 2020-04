Nuevo Antiviral Podría Curar Síntoma de Covid-19

Analizado en Chicago.

Balazo adentro

* Pacientes se Recuperaron en Menos de una Semana.

Ciudad de México.-Un hospital de Chicago que trata a pacientes con Covid-19 con Remdesivir, un medicamento antiviral del fabricante Gilead Sciences INC, como parte de una prueba clínica está viendo recuperaciones rápidas de fiebre y síntomas respiratorios, con casi todos los pacientes dados de alta en menos de una semana, según el sitio web de noticias médicas STAT.

La Universidad de Medicina de Chicago reclutó a 125 personas enfermas de Covid-19 para dos ensayos clínicos de fase 3 de Gilead, de acuerdo con STAT. De ellos, 113 tenían un padecimiento grave.

Las acciones del fabricante de medicamentos Gilead se dispararon un 15 por ciento el jueves después del reporte que sugirió que pacientes graves con Covid-19 respondían positivamente al tratamiento experimental con Remdesivir.

Hay otras pruebas simultáneas en otras instituciones y aún no se aprueba el uso del medicamento como un tratamiento, sólo está en fases experimentales.

Los investigadores dijeron además que los pacientes se recuperaban en los primeros 6 días, incluso aquellos que llegaban con una enfermedad grave.

El Presidente de EU, Donald Trump, ha hecho referencias a este medicamento como uno que podría funcionar. Sin embargo, también lo ha hecho sobre otros que tampoco han sido aprobados.

Pese a que aún no hay conclusiones definitivas, si se comprueba que el tratamiento es efectivo y seguro, podría llevar a la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Sería el primer tratamiento en tener luz verde.

Este sería un proceso más rápido que la creación de una nueva medicina o una vacuna, según expertos.

Actualmente, no hay tratamientos aprobados para Covid-19, la enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por el nuevo coronavirus que ha infectado a más de 2 millones de personas en todo el mundo. Agencias

«Aún hay que asegurarse de la eficacia real del antiviral y de la capacidad del laboratorio Gilead para producir en cantidad rápidamente», advirtió Tangi Le Liboux, estratega del corredor Aurel BGC, que observa que «es una vacuna y/o la inmunidad colectiva lo que permitirá al planeta de acabar con el coronavirus». Sun