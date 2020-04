Insiste ERA en Condonar Cobro de Agua Potable por COVID 19

*Los Ayuntamientos Tienen la Facultad de Hacerlo.

Ciudad de México.-Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, una vez más insistió a los Ayuntamientos, no solo de Chiapas, sino de todo el país, a reconsiderar su postura para condonar el cobro del servicio de agua potable, en tanto dure la contingencia por el COVID 19.

Y es que Eduardo Ramírez dijo que es un tema de solidaridad humana, un asunto no solamente económico y de bienestar social, sino ante el tema de salud que estamos atravesando, ya que este vital líquido es fundamental en las medidas de higiene que ha estipulado la Autoridad para controlar los contagios, como es el lavado frecuente de manos.

Recordó que hace semanas presentó un Punto de Acuerdo para hacer el exhorto correspondiente, gracias a lo cual algunos Ayuntamientos Municipales se sumaron, sin embargo, aún falta la mayoría de éstos.

“Los Ayuntamientos sí pueden condonar el pago correspondiente al Agua Potable, toda vez que no es un impuesto, sino un derecho por el que se devenga un pago, por ello insistimos en que se sumen y sean solidarios con la población de sus municipios”, señaló el Senador.

Finalmente, Eduardo Ramírez destacó que el agua es un derecho humano y debe estar garantizada para la sociedad, ante ello hizo la invitación para que hagan suya esta propuesta y bien puedan usar otros fondos con los que cuentan los Ayuntamientos para poder cubrir estos pagos. Boletín Oficial