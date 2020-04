Congreso del Estado Exhorta a Profeco Vigile que no Aumenten los Precios de Productos

* Supervisará los Comercios y Tiendas de Autoservicio.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 24 de Abril de 2020.- El pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó -por unanimidad- realizar un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a fin de que vigile que no aumenten los precios de la canasta básica y de insumos médicos; y a los Ayuntamientos de Chiapas, para que otorguen equipamiento de bioseguridad protección personal e insumos a los cuerpos de Seguridad y Protección Civil.

En el mismo sentido, se exhortó a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas a utilizar sistemas de comunicación inclusiva para que cualquier tipo de información por escrito sobre COVID-19 incluya lenguaje braille y lenguaje de señas.

En la segunda sesión virtual del Congreso del Estado, presidida por el diputado Ricardo Gutiérrez Zepeda se aprobó que la Sexagésima Séptima Legislatura exhorte al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a que instruya al director de zona de la oficina de defensa del consumidor zona Sur- oeste con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vigile y supervise los comercios y tiendas de autoservicio del estado de Chiapas, para que no incrementen injustificadamente los precios de la canasta básica ni los productos médicos y de limpieza que sirven para el combate y atención de la pandemia provocada por el COVID- 19.

En segundo término, se aprobó exhortar a los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, para que otorguen de manera urgente a los cuerpos de Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal, equipamiento de bioseguridad, protección personal e insumos necesarios, para el combate del COVID- 19, para que puedan protegerse de no contraer el virus y así salvaguardar su salud y el de las personas que atienden debiendo comprobar la adquisición y entrega de dichos equipos a sus corporaciones.

Así también a modificar el calendario de las declaraciones anuales que deben verificarse en el mes de marzo para las personas morales y en el mes de abril para las personas físicas; diferir las cuotas patronales del seguro social en parcialidades de hasta 90 días y suspensión temporal de actos de fiscalización por parte del servicio de administración tributaria; de la misma forma, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad no realice cortes del servicio en tanto dure la contingencia sanitaria y exhortar a las instituciones bancarias que suspenden el cobro de hipotecas por el tiempo que abarque la contingencia y un período posterior hasta el restablecimiento de la actividad económica

Finalmente fue turnado a la Comisión de Energéticos –para su estudio y dictamen- el punto de acuerdo por el que la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con pleno respeto al Estado de derecho y a la división de poderes y a la Esfera de competencia, respetuosamente solicita enviar atento exhorto Al titular del Poder Ejecutivo Federal para que esté en plena conciencia de las afectaciones que se encuentra viviendo nuestro país y particularmente en nuestro estado instruye al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que en Solidaridad con los empresarios afectados se otorgue suspensión de pagos por concepto de suministro, distribución, transmisión, cenase, energía, generado en un período de 3 meses a todos los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chiapas que se encuentran dentro del giro de hospedaje en sus diversas modalidades, agencias de viaje y tour operadores.

Lo anterior, contado a partir de la declaratoria de emergencia emitida por la autoridad Federal. Una vez superada la emergencia nacional. La paraestatal brindará un plan de pagos libres de cargos o penalidad alguna y/o extra por concepto de mora proporcionado a sus usuarios beneficiados y alternativas de pago. Asimismo, a las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, sector salud y a la población en general de la geografía chiapaneca se conceda los beneficios y prórroga de pago en los mismos plazos antes señalados. Boletín de Prensa