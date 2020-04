Reinicia en México la Deportación de Migrantes; en Tapachula Permanecen 75 Mil Extranjeros sin Acatar Medidas Sanitarias

* EL INM CONFIRMÓ LA DEPORTACIÓN DE 3 MIL 653 MIGRANTES A GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR, YA QIE HACE TRES SEMANAS ESOS PAISES CERRARON SUS FRONTERAS Y NO PERMITIERON LA DEPORTACION PARA EVITAR LA PROLIFERACION DEL CORONAVIRUS.

* SE ESPERA QUE LAS AUTORIDADES REALICEN OPERATIVOS PARA DETENER A LOS EXTRANJEROS QUE SE HAN ASENTADO EN LAS COLONIAS DE TAPACHULA, DONDE VIVEN HACINADOS EN UNA CASA HASTA 15 O 20 PERSONAS.

Tapachula, Chiapas; 26 de abril. – El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) reinició la deportación de migrantes asegurados en territorio azteca, luego de restablecer los protocolos con las naciones de origen.

En las 65 estaciones y albergues migratorios que el INM tiene en el país, con una capacidad de ocupación de 8 mil 524 espacios, permanecían 3 mil 759 migrantes y actualmente albergan a 106.

También se confirmó que fueron repatriados vía terrestre a Guatemala y aérea a Honduras y El Salvador, 3 mil 653 nacionales de esos países, incluyendo a niños, adolescentes, adultos mayores, familias, mujeres embarazadas y extranjeros con riesgos por enfermedades crónicas.

Con ello, según se informó, se retomó las políticas emitidas por las distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de seguridad humana que establecen medidas que pongan a salvo la salud, integridad y vida de la población que se encuentra en causales de riesgo inminente.

Todo ello porque México entró apenas a la fase tres de la contingencia nacional por la presencia del mortal Covid-19.

Cabe recordar que hace tres semanas los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador cerraron sus fronteras, como una medida de emergencia para prevenir la proliferación de los contagios del coronavirus.

Eso paralizó las deportaciones y, por lo mismo, que fueras asegurados más migrantes que se en encuentran ilegalmente en México, porque no había espacios en donde colocarlos.

A principios de este mes, el INM trató de deportar vía terrestre a Guatemala cerca de 400 migrantes, por la vía de Frontera Talismán.

Sin embargo, las autoridades de esa nación centroamericana impidieron a sus propios connacionales a retornar a su país y provocó molestia en los vecinos de la comunidad fronteriza, quienes no permitieron que dejaran ahí a los migrantes.

El argumento fue que alguno de ellos pudiera estar infectado con el Covid-19 y por eso obligaron que los retornaran a Tapachula. Es más, a partir de ese día cerraron sus accesos a toda persona extraña y a las unidades del transporte.

Ese cierre de fronteras ocasionó, además, incidentes como el registrado en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, donde se provocó un incendio en el que falleció una persona migrante.

Por esos hechos, el Ministerio Público consignó ante un Juez de Control, como responsables, a cuatro personas de nacionalidad hondureña.

Derivado de ello, se emitieron medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que concluyó con el cierre de la estación, la cual fue rehabilitada, pero actualmente, se encuentra sin ocupación.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha realizado traslados aéreos de ciudadanos de los países del norte de Centroamérica. En las últimas horas también se dio la opción de que, los migrantes que deseen permanecer voluntariamente albergados en las estaciones migratorias, puedan hacerlo.

Según un reporte oficial de la Secretaría de Gobernación, hasta este domingo no se ha registrado ningún caso positivo de Covid-19 en migrantes asegurados en instalaciones migratorias.

Se informó -además- que la Guardia Nacional y el INM, reactivaron también la vigilancia en los puntos de revisión en las fronteras sur y norte del país, para garantizar que la migración sea de una manera segura, ordenada y regular.

Se espera que los operativos se realicen en Tapachula, donde miles de migrantes se han asentado y deambulan todos los días en las calles de la ciudad, sin acatar las medidas sanitarias por el Covid-19. En la ciudad de Tapachula hay 75 mil migrantes en las calles, la mayoría de ellos sin alguna ocupación. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello