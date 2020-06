Desabasto de Nebulizadores, Tanques de Oxigeno y Oxímetros Para Enfermos de Coronavirus en Tratamiento Domiciliario

* LOS PROVEEDORES ARGUMENTAN QUE TAMPOCO TIENEN EN EXISTENCIA ESTOS PRODUCTOS EN LAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN. TAMBIÉN HAY GRAN DEMANDA DE ALCOHOL, CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL.

Tapachula, Chiapas; 14 de junio del 2020. – Las empresas con venta o renta de tanques de oxígeno, oxímetros, termómetros digitales, manómetros y nebulizadores en Tapachula y en los municipios aledaños han caído en desbasto ante la gran demanda para la atención de los enfermos por Covid-19.

La gran demanda no se ha detenido, aun cuando algunos de los materiales utilizados ya incrementaros precios hasta en un 20 por ciento.

Ángel Alberto Santiago Espinosa, representante de una empresa con venta de productos médicos, sostuvo en entrevista con EL ORBE, que lo más requerido en los últimos dos meses han sido precisamente los tanques de oxígeno, oxímetros, mascarillas para nebulizar y soluciones fisiológicas.

Señaló que esos y otros materiales se están adquiriendo para la atención de personas que han dado positivo a la pandemia, pero que seguirían su tratamiento en sus domicilios particulares.

Reconoció que hay desabasto porque los proveedores han argumentado que no tienen en existencia, es decir, en el resto del país la situación es la misma, o peor.

Reconoció que la venta para ellos se ha incrementado favorablemente por la pandemia, pero que se ha detenido por el desbasto de los productos.

Algunas empresas distribuidoras de ese tipo, reportan desbasto desde hace cuatro semanas, aunque algunas tienen los últimos productos en existencia.

Algunos instrumentos médicos como el oxímetro, que sirve para medir la oxigenación del corazón, también se han agotado.

Los incrementos en los precios, según dijo, los están haciendo desde las plantas centrales ubicadas en el centro del país, y que no hay manera de objetar nada y lo tienen que adquirir a esos precios, que a final de cuentas repercuten en el consumidor final.

Reconoció que, por el problema sanitario por el que está pasando Chipas y el resto del territorio mexicano, la población no ha protestado por el incremento de esos precios.

Otros productos que también están teniendo una gran demanda, pero aún hay en existencia, son el alcohol, cubrebocas y el gel antibacterial.

Quienes deben de seguir un tratamiento ambulatorio de coronavirus en sus viviendas y requieren de esos materiales, verán reducidas sus posibilidades de sobrevivir por el desabasto. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello