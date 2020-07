Encuentro Entre AMLO y Trump Fortalece Relaciones Entre Países: REC

Tuxtla Gutiérrez.- En el marco de la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que con el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos de América, Donald Trump, no sólo se fortalecerá la relación comercial entre ambos países, sino que ello permitirá la reactivación económica de México en pro del desarrollo y progreso de la ciudadanía.

“El presidente López Obrador visitará a su homólogo estadounidense Donald Trump, para tener diálogos sobre el Tratado Comercial que se acaba de firmar. Estas buenas relaciones comerciales entre dos países vecinos traen grandes beneficios. Deseamos éxito en su primera gira como mandatario de nuestra querida nación”, expresó.

En otro momento, Escandón Cadenas precisó que, aunque Chiapas cuenta con 14 clínicas COVID-19, personal especializado, medicamentos e insumos, laboratorio y un centro de rehabilitación psicológica que atiende con dignidad y profesionalismo a las personas afectadas por coronavirus, lo más importante es cuidarse porque es una enfermedad muy peligrosa y mortal. “Si nos cuidamos, el virus de manera natural se va a exterminar, si no lo hacemos le damos vida”.

Insistió en el llamado a continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo lavarse las manos constantemente, guardar sana distancia, hasta en el hogar, con el propósito de cuidar a los seres queridos y no tocarse la cara porque puede ser la vía para introducir el virus al organismo.

“Todas y todos somos responsables de cuidar nuestra salud y si lo hacemos, no sólo vamos a ayudar a las heroínas y héroes de la salud que están haciendo un gran trabajo, protegiendo con mucho cariño, amor y esmero a sus pacientes, sino que pronto vamos a erradicar este virus que tanto daño ha provocado al mundo, a México y a Chiapas”, apuntó.

Informó que la entidad tiene un registro histórico de 4 mil 408 casos de COVID-19, de los cuales 2 mil 986 se han recuperado, 260 son ambulatorios y 830 se encuentran hospitalizados; lamentablemente, agregó, se han presentado 332 defunciones.

Finalmente, el titular del Ejecutivo del Estado destacó el trabajo que realizan todos los días, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para reforzar las estrategias en materia de seguridad y salud, a fin de garantizar tranquilidad, paz y bienestar a las familias chiapanecas. Comunicado de Prensa