SEDATU del Gobierno Federal Otorgó Obras en Tapachula a Empresas de Tuxtla Gutiérrez

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio del 2020.- Las obras que tiene contemplado realizar este año el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para Tapachula, se asignó a empresas de Tuxtla Gutiérrez.

Ante ello, Hipólito Pérez Morales, secretario general de la Federación de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, y Expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas, dijo en entrevista a EL ORBE que, para que se reactive la economía de Tapachula, las obras deberían de ser realizadas por empresas locales.

Propuso que, en el ánimo de transparentar todo, se pusieran en marcha licitaciones municipales, en donde hubiera púnicamente la participación de la iniciativa privada de Tapachula, porque de esa manera habría una reactivación económica agradable.

Es entendible, dijo, que, por lo elevado de los montos, en muchas ocasiones tienen que ser bajo otros mecanismos y de acuerdo a la Secretaría que se trate a nivel nacional, «pero pudiera dársele otro trato, en donde salieran favorecidas las empresas tapachultecas».

En una licitación nacional pueden participar las personas físicas y morales, pero cumpliendo con una serie de cláusulas.

Por ejemplo, según recalcó, no pueden participar familiares directos de alguien que trabaje directamente en una dependencia, «porque la ley marca que no pueden participar ese tipo de personas».

En muchas ocasiones, los capitales contables van de 300, 500 mil, un millón, 2 millones hasta 60 millones de Pesos.

En este caso, las obras de la Sedatu pidieron un capital contable de 50 millones de Pesos. Una manera de reactivar la economía, insistió, sería dar la oportunidad que pudieran licitar las empresas locales, pero bajar el capital contable.

Otra opción sería unir hasta 10 empresas y juntar los capitales, aunque hasta ahora no ha funcionado por conflictos de intereses y ese puede que sea un motivo por lo que no se cumplan con una obra determinada.

Recalcó que es relevante demostrar la capacidad técnica y ahí entra el curriculum de la empresa.

«Se puede ver, en esa capacidad técnica, si ha hecho obras similares; así como el organigrama de la empresa y el capital humano. También demuestra que hay personal administrativo de calidad e ingenieros con un profesionalismo adecuado, las herramientas y el equipo necesario para poder cumplir con el proyecto licitado», puntualizó. EL ORBE / Miguel Laparra