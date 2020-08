En la Zona Urbana y Rural de Huixtla Exigen Atención José Luis Laparra Hunde al Municipio en el Abandono

Huixtla de mal en peor,

*TANTO LAS CALLES DE LA CIUDAD, COMO LAS VÍAS DE ACCESSO QUE COMUNICAN LA ZONA RURAL CON LA URBANA, ESTÁN EN PÉSIMAS CONDICIONES. LA INSEGURIDAD CAMPEA ANTE LA INEPTITUD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Tapachula, Chiapas; 06 de Agosto de 2020.- El municipio de Huixtla está atravesando uno de los periodos más críticos en su historia. La sociedad se encuentra en crisis económica no solamente por la pandemia, sino también por las calles y caminos rurales completamente destrozados, impidiendo a los clientes acudir a las tiendas para realizar sus compras.

Según el todavía alcalde, José Luis Laparra Calderón, realizaría obras, pero solamente se dedicó a destruir lo que ya habían hecho las administraciones municipales anteriores.

Vanessa Domínguez, de profesión estilista, dijo a EL ORBE que se dedican al comercio y venden diversos productos para poder comer.

Tienen, además, un salón de belleza, pero que ahora el cierre de la calle les está afectando severamente.

«No tenemos comercio y tampoco una entrada. Las banquetas están rotas y nos está afectando bastante a todos los comerciantes», insistió.

Los consumidores no pueden llegar a los locales comerciales, sobre todo personas de la tercera edad, amas de casa o personas con capacidades vulnerables, porque no pueden caminar entre esas calles que, pareciera, fueron dinamitadas.

«Estamos pidiendo que abran las calles al público, porque la verdad no tenemos entrada ni recursos. También que se construyan las banquetas, porque la verdad se está perdiendo clientela», agregó.

Otro problema de la seguridad, no existe un plan que garantice la protección de la ciudadanía, a diario se registran robos y asaltos por la incompetencia de su Alcalde.

El Área Rural Está Igual o Peor.

Mientras tanto, la carretera que conduce a la colonia Obrera, al surponiente de Huixtla, está en pésimas condiciones, y no obstante que el estado de la misma ha sido reportado, Laparra Calderón se hace el desentendido y no ha dado alguna respuesta.

Lo anterior fue denunciado por Víctor Rodas Palomeque, habitante de ese lugar, quien dijo en entrevista para EL ORBE que el actual Gobierno Municipal pretende lavarse las manos al decir que esa carretera le pertenece al ingenio azucarero, y éste es quien debe arreglarla.

Lo cierto es que los días transcurren y esa vía de comunicación parece camino de tercera categoría, completamente destrozada, cuando debería ser de primera, porque por ahí pasan camiones con cientos de toneladas de caña de azúcar.

Manifestó que no solo quienes viven en la colonia Obrera resultan perjudicados, sino también los pobladores de las comunidades La Unión, El Arenal, San Fernando, Lázaro Cárdenas y Rancho Nuevo.

Rodas Palomeque señaló que el alcalde Laparra Calderón, del partido Morena, para nada se ha preocupado por el arreglo de ese camino. “Tal vez como él vive en la ciudad, y cómodamente, no le importa lo que sufrimos nosotros con esta pésima carretera”.

Por eso, pidió al Presidente Municipal que salga a caminar, que visite aquellas colonias donde amablemente le dieron el voto y cerciore, por sí mismo, cómo están los caminos, “para que le dé un poco de pena y los manda a arreglar”. EL ORBE / Miguel Laparra / Nelson Bautista