Con el Apoyo del Gobernador Rutilio Escandón, en Tapachula se Construyen Obras de Calidad: Rosy Urbina

* LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TAPACHULA, HA DADO 35 BANDERAZOS DE ARRANQUE DE OBRAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, BENEFICIANDO A MILES DE CIUDADANOS QUE EN OTRAS ADMINISTRACIONES NO LOS TOMABAN EN CUENTA.

Tapachula, Chiapas; 11 de Septiembre.- Con 35 banderazos de obras, principalmente de pavimentación mixta de calles y electrificación que benefician a miles de personas, el Ayuntamiento de Tapachula que preside Rosy Urbina Castañeda, da respuesta puntual a las peticiones, algunas que llevaban años, de los tapachultecos.

La pandemia del Coronavirus que fue atendida a tiempo y con resultados positivos que permiten que este municipio en las últimas semanas tenga muy pocos casos de esa enfermedad y a pesar de que en algún momento, la mayor parte del personal -más del 80 por ciento- fue enviado a casa como medida de prevención por el Covid-19, no se han paralizado las actividades.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Obras Públicas, a partir del 21 de Julio se inició con los banderazos de obras y a la fecha, ya son 35 las que se encuentran en ejecución, tanto en colonias de la zona urbana como rural.

Los banderazos de obras han sido en los fraccionamientos Bonanza y El Paraíso, las colonias Teófilo Acebo II, Jardines de Chiapas, La Joya, La Cima, El Tesoro, Pobres Unidos, Luis Donaldo Colosio, Los Amores y Villa Las Flores.

Así también Rosalveli, Fuerza y Progreso, El Porvenir, Venustiano Carranza, Colinas del Rey, Lumijá, Palmeiras, San Agustín, El Hermitaño, El Vergel, Nueva Jerusalén y Dos islas.

Igual ha ocurrido en las colonias Quinta San Antonio, Las Palmas, Benito Juárez Lomas del Soconusco, Procasa, Democracia, Lázaro Cárdenas, Doroteo Arango y Pedregal San Ángel, además en la zona rural en el cantón Acaxmán y el ejido Hidalgo.

El monto invertido en las obras es de más de 57 millones 726 mil 692 Pesos, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-2020) y que se han aplican con total transparencia en obras de pavimentación mixta de calles con concreto hidráulico y piedra, guarniciones, señalética y rampas para discapacitados, entre otras.

La alcaldesa Rosy Urbina en cada uno de esos lugares ha pedido a la población se convierta en contralor social y le den seguimiento a los trabajos para que estos sean con calidad y se concluyan a tiempo, en beneficio no solamente de quienes habitan en esas colonias sino de todos los tapachultecos.

Obras Federales y Estatales.

Aparte de ello las gestiones realizadas por Urbina Castañeda, permitieron que las obras del gobierno federal que se encontraban programadas sigan su curso y también ya estén en ejecución, entre ellas lo que será un centro cultural en la antigua estación del ferrocarril; el tianguis Guadalupe en la colonia Indeco; el parque del Café, entre otras.

Asimismo, el Gobierno del Estado reconstruye en su totalidad la 25ª. calle Oriente-Poniente desde la 11ª. hasta la 10ª. Avenida Norte, obras que vienen a dar una mejor imagen urbana a la ciudad.

Reconocimiento.

Lo anterior ha sido reconocido por los representantes de cada una de las colonias beneficiadas, entre ellos Guadalupe Hernández García, del fraccionamiento El Paraíso; Mario Alberto Méndez Roblero, de la colonia Luis Donaldo Colosio; Margot Díaz Muy, de Palmeiras; Minerva Orellana Ángel, de La Cima y José Luis Zea de la Rosa, de la Democracia, quienes han señalado que durante años estuvieron realizando gestiones para ser atendidos y en la actual administración, obtuvieron respuestas rápidas y positivas.

En ese sentido, el representante de la colonia Democracia, José Luis Zea de la Rosa, resaltó que la transparencia en la información que se les proporciona en cuanto a la ejecución de las obras.

Ello “es una muestra del compromiso y responsabilidad en la aplicación de cada peso de los recursos públicos que aplica el Ayuntamiento aplica en beneficio de los ciudadanos”.

Asimismo, organismos empresariales, entre ellas la Cámara de Comercio de Tapachula (Canaco) y el Centro Empresarial de la Costa de Chiapas afiliado a la Coparmex, quienes consideran que las obras no solamente son generadoras de desarrollo sino también están ayudando a la reactivación económica de la ciudad que se vio afectada seriamente a causa del Coronavirus. Boletín Oficial