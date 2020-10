Transmigrantes Reportan Pérdidas Económicas al Estar Varados en México

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre del 2020.- La agónica travesía en la que vivieron miles de transmigrantes al quedar varados unos seis meses en territorio chiapaneco por el cierre de la frontera con Guatemala, aún no ha terminado.

Son largas filas de varios kilómetros de largo que han tenido que hacer en las últimas semanas para poder retornar a Centroamérica, pero el proceso ha sido demasiado lento y, al llegar a la franja limítrofe, se enteran de que tienen que pagar grandes cantidades de dinero para poder salir de México.

Axel Auyon, uno de los afectados, narró en entrevista para EL ORBE, que tan solo porque se excedieron en la vigencia de los pedimentos para poder cruzar suelo azteca, les están cobrando 60 Dólares.

Y es que como transmigrantes tienen un plazo no mayor de diez días para entrar y salir del país, pero en esta ocasión no pudieron hacerlo porque las fronteras estaban cerradas.

Por si fuera poco, los gastos generados por no haber podido pasar son millonarios. Para el «cuidado» de cada vehículo, pobladores de Frontera Talismán les cobraron Cien Pesos diarios, es decir, tres mil mensuales por unidad.

En su caso, que lleva varias unidades remolcadas, aseguró que ha tenido que pagar hasta ahora poco más de mil Dólares, y todavía no puede pasar a Guatemala.

En voz de sus compañeros, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que agilicen el trámite y que los dejen pasar sin el cobro de las multas, porque consideraron que es injusto.

Calculó que, solo en la fila próxima para ingresar a la Aduana de México, había unos 500 vehículos, pero que ya tenía más de nueve días en esa misma posición.

Los transmigrantes han tenido que pagar durante estos meses, además, comida, baños y hospedaje, para aquellos que no se quedaban a dormir en sus carros. EL ORBE / M. Cancino