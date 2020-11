Avanza Modernización Registral y Catastral Para Dar Certeza Jurídica a las Familias: REC

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la declaración de inicio a los Proyectos Ejecutivos de Modernización Registral y Catastral, donde reconoció el acompañamiento de la Federación para fortalecer a estas instituciones y avanzar en las acciones que permitan dar certeza jurídica a las familias chiapanecas, tema en el que la entidad había estado en el rezago, debido a que en administraciones pasadas hubo un manejo inadecuado del recurso y falta de interés.

“Era algo pendiente para Chiapas. Durante años se anunció esta modernización y no solamente seguían igual, sino peor; invertir en la eficacia de estas instituciones era un pretexto porque se robaban el dinero y no había intención de ayudar al pueblo”, expresó al tiempo de destacar que hoy se constata que si se trabaja con honestidad y transparencia el dinero alcanza, se generan importantes ahorros y se avanza de forma real.

Ante la directora general de Inventarios y Modernización Registral y Catastral de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Griselda Martínez Vázquez, el mandatario convocó a todas y todos los involucrados a trabajar de manera coordinada y empujar en la misma dirección para sacar a Chiapas de este atraso.

“Estoy seguro de que el estado será de los mejores calificados en materia registral y catastral, se lo debemos al pueblo. Tenemos la experiencia y la voluntad de ayudar a Chiapas. No vamos a aminorar el paso, no haremos lo que se hizo en el pasado; buscamos que la gente viva mejor y en esta cultura de la honestidad que nos dé la atención que nos merecemos. Si lo hacemos así, dejaremos bases sólidas para las futuras generaciones”, apuntó.

Luego de resaltar que Chiapas es el primer Estado en contar con su área patrimonial completa, Martínez Vázquez resaltó la transparencia con que la entidad se ha conducido para hacer rendir el presupuesto e invertirlo en beneficio de la sociedad. “Se refleja en los ahorros y economías que tuvo esta licitación. Hoy los recursos son menos, pero los hacemos eficientes y visibles”.

A su vez, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, señaló que este trabajo en el que los Gobiernos Estatal y Federal destinaron aproximadamente 30 millones de Pesos, busca implementar los mejores avances tecnológicos y digitales para la vinculación homologada en la base de datos de los acervos documentales de registros públicos y catastros de todo el estado, y la emisión de los mismos, con el fin de brindar un servicio eficaz y transparente a la ciudadanía.

Asistieron: la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, Marlene Marisol Gordillo Figueroa; el subsecretario de Servicios y Gobernanza Política, Marco Antonio Sarmiento Tovilla; la directora del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, María de Lourdes Morales Urbina; así como Notarias y Notarios Públicos, representantes de Cámaras, Colegios y organizaciones civiles. Boletín Oficial