Guatemala Intensifica Búsqueda de Migrantes que Burlaron Cerco Militar. México Refuerza la Seguridad en su Frontera

*POLICÍAS Y MILITARES MANTIENEN VIGILANCIA PARA EVITAR EL PASO DE LA CARAVANA. *UNOS MIL 500 MIGRANTES SIGUEN EN GUATEMALA, AFIRMA MINISTERIO DE DEFENSA.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2021.- En las últimas horas, pequeños grupos de migrantes hondureños que viajaban en caravana, pero que fueron dispersados por militares y policías en Guatemala, han empezado a llegar a los límites fronterizos con México, en la ribera del río Suchiate. No suman más de 100.

En la comunidad de Tecún Umán, Guatemala, se pueden observar a decenas de extranjeros que se encuentran descansando en grupos, otros deambulando, y unos más en busca de ayuda para recabar alimentos.

Desde el sábado, algunos indocumentados rodearon los puestos de control del Gobierno de Guatemala y han llegado a los albergues o lugares de acogida en busca de refugio, pero no son aceptados y únicamente les brindan alimentos, agua y un kit de limpieza.

Sergio Madariaga, originario de Santa Bárbara, Honduras, quien iba acompañado de otros 30 extranjeros, aseguró en entrevista para EL ORBE, que van a esperar en ese poblado fronterizo para poder cruzar a territorio mexicano en la mejor oportunidad, ya que su intención es aceptar los empleos que ha ofrecido el Gobierno mexicano, además de otros beneficios, como el quedarse a vivir en Tapachula.

“Nos hemos venido de bus en bus hasta llegar a la Casa del Migrante, donde nos dijeron que nuestra estancia es temporal porque viene un comando a traernos y que fuéramos breves, por lo que muchos abandonaron el lugar para esconderse. Vino el comando, pero solo a vigilar y se fue”, relató.

A esa ciudad siguen llegando algunos migrantes con la intención de reagruparse para retar a las autoridades de Guatemala y México para aventurarse a través de las balsas y por puntos ciegos que tienen a lo largo de los casi 700 kilómetros de frontera que comparten ambos países.

La idea de este migrante es establecerse en Chiapas en busca de trabajo, ya que el problema de Honduras es que no tienen fuentes empleo.

Guatemala Intensifica Operativos.

El Gobierno de Guatemala, en la comunidad fronteriza de Ayutla, los operativos del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC), se han incrementado en las calles y lugares cercanos a la Casa del Migrante que atiende a los extranjeros de manera temporal.

Afuera de ese lugar y en la ribera del río Suchiate, los militares y policías de ese país también mantienen recorridos para evitar que se suban a las balsas hechizas y se aventuren cruzar a suelo mexicano.

Las operaciones de las fuerzas de seguridad guatemalteca se han intensificado por la llegada de estos grupos de migrantes que se podrían incrementar en las próximas horas.

En algunas calles, el Ejército intensificó los recorridos armados pie a tierra, para evitar la aglomeración de los extranjeros en lugares públicos, albergues, negocios o en la ribera del afluente que comparte con México.

Mantiene México Reforzamiento de Seguridad.

Mientras que, en la Frontera Sur, desde el pasado jueves, el Gobierno mexicano reforzó la seguridad con más de 800 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y personal de Migración, ante la posible llegada de los grupos masivos de extranjeros de Honduras.

Las fuerzas mexicanas se han desplegado en los principales pasos informales del municipio de Suchiate, ubicado en la franja limítrofe.

Este martes, un grupo de hondureños abordó una balsa del lado guatemalteco para cruzar el río y llegar a la orilla mexicana. Ahí, los uniformados los interceptaron y les negaron el ingreso, por lo que regresaron a suelo chapín, ya que se negaron a realizar su pase por el puente internacional ‘Rodolfo Robles’, al tener que revelar sus identidades.

Cabe destacar, que los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantienen recorridos en la ribera del río Suchiate y en caminos de extravío para evitar que los indocumentados se internen a Chiapas. EL ORBE / M. Blanco