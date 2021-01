Obras de Pavimentación de Calles en Tapachula Aumentan Movilidad, Seguridad y Plusvalía: REC

* EL GOBERNADOR INAUGURÓ VIALIDADES EN LA COLONIA COLINAS DEL REY, DONDE SE USÓ MANO DE OBRA LOCAL, LO CUAL FAVORECE LA ECONOMÍA.

En la inauguración de la pavimentación de calles en la Colonia Colinas del Rey, en el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que además de mejorar la imagen urbana, esta obra da mayor plusvalía al patrimonio de las familias, incrementa la seguridad y mejora la movilidad.

Durante una gira de trabajo por la Perla del Soconusco, el mandatario expresó que estas acciones impulsan el porvenir de las futuras generaciones, pero también son para disfrute de las personas adultas que hoy pueden gozar de estos beneficios que, aseguró, no están condicionados, por el contrario, significan justicia social al pueblo.

“Esto no es un gasto, es una inversión a favor de la gente, y el Gobierno tiene la obligación de administrar el dinero de ustedes, de trabajar para que rinda y hacerlo con compromiso y lealtad. Este recurso es de las economías y ahorros gracias al combate a la corrupción e impunidad, y seguiremos trabajando por Tapachula”, apuntó.

Al reconocer el respaldo del Gobierno del Estado por consolidar el progreso de este municipio a través de infraestructura vial que da acceso a mejores condiciones de bienestar, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, explicó que esta pavimentación ha sido realizada por una empresa y mano de obra locales, para reactivar la economía a favor de las familias de la región.

“Cuando no hay derroches, lujos ni ocurrencias, el presupuesto alcanza para fortalecer el bienestar del pueblo. Estamos haciendo más con menos, como usted lo ha instruido, señor Gobernador”, apuntó.

Finalmente, en representación de las y los beneficiarios de la Colonia Colinas del Rey, Evencio López Pérez externó que después de muchos años de gestión hoy este sueño es una realidad que beneficiará a estudiantes, a la gente trabajadora, a las personas adultas mayores, no sólo a los habitantes de esta colonia sino también a quienes vienen de lugares circunvecinos como las colonias Luis Donaldo Colosio y Brisas del Mar. Boletín Oficial