Nos Sumemos al Reto “Yo Salvo la Semana Santa” Para Evitar que Haya Rebrotes del COVID-19: REC

El Ejecutivo Estatal encabezó la Mesa de Seguridad en Tapachula

* El MANDATARIO ESTATAL LLAMÓ A LA POBLACIÓN A REFORZAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESA SEMANA SANTA, PARA EVITAR EL REBROTE DEL CORONAVIRUS Y MANTENER A CHIAPAS EN SEMÁFORO VERDE.

Al encabezar la Mesa de Coordinación Estatal y Regional para la Construcción de la Paz y Seguridad, desde el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que Chiapas va bien en la prevención, control y combate al COVID-19, gracias a la disciplina del pueblo y la labor profesional y humana que realizan las trabajadoras y los trabajadores de la salud, tanto en los hospitales como en las brigadas médicas.

“Tenemos un gran pueblo, heredero de una gran cultura milenaria, con principios y valores, que ante la pandemia está tomando en cuenta todas las precauciones para cuidarse, también está demostrando su resiliencia, por eso nuestra entidad ha logrado ubicarse en color verde del Semáforo Epidemiológico”, expresó al tiempo de brindar un aplauso al personal de Salud que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Subrayó que aunque la curva de contagios se mantiene en descenso en la entidad, es fundamental no bajar la guardia, no caer en excesos de confianza y reforzar las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene, para avanzar en la erradicación de esta enfermedad altamente peligrosa y contagiosa.

El mandatario insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos para que en caso de presentar algún síntoma de Coronavirus se comuniquen inmediatamente a los números telefónicos de emergencia a fin de recibir atención y tratamiento oportuno, y de esta manera impedir que el padecimiento escale y se proteja la salud y la vida.

Finalmente, Escandón Cadenas sostuvo que se aproxima la conmemoración de la Semana Mayor, en la que aumenta la movilidad social, por lo que pidió a la población sumarse al reto “Yo Salvo la Semana Santa”, reforzando las medidas preventivas como el uso del cubrebocas y no asistir a reuniones o lugares con aglomeraciones de personas, con el propósito de evitar la propagación del COVID-19.

Asistieron: el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal para Construcción de la Paz en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa; la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; y en representación de los titulares de la Comisión Estatal de los Derechos humanos y de la Secretaría de Protección Civil, Claudia Ruiz Coutiño y Jorge de Jesús Figueroa Córdova, respectivamente.

El fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; los delegados de la Fiscalía General de la República, Alejandro Vila Chávez y de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos; los comandantes de la 36 Zona Militar, Vicente Antonio Hernández Sánchez; de la 14 Zona Naval, Abraham Eloy Caballero Rosas; y de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional Chiapas, Gerónimo José Antonio Valdés López.

De igual forma, el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Víctor Hugo Mier González; el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Aristeo Taboada Rivera; el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios; así como Alcaldesas y Alcaldes de los municipios que integran la Región Soconusco. Boletín Oficial