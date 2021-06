Inminente el Regreso a Clases Presenciales con la Debida Medida Preventiva: Secretaría de Salud

*INFORMA LA DEPENDENCIA, SI SE DETECTA ALGÚN ALUMNO O A UN GRUPO CONTAGIADO, SERÁN AISLADOS DE INMEDIATO. *SE AVANZA EN LA VACUNACIÓN DE LOS MAESTROS.

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio del 2021.- La directora de Salud Pública en Chiapas, Leticia Jarquín Estrada, reconoció que, aun cuando se trata de un riesgo inminente, en la entidad de tiene que regresar a las clases presenciales.

Entrevistada durante una gira de trabajo que hizo en la ciudad, señaló a EL ORBE que, a pesar de que en las últimas horas hay varios casos confirmados de estudiantes contagiados del mortal virus del Covid-19 en la Ciudad de México al regresar a las aulas, es recomendable el retorno, porque es parte de la nueva normalidad.

Recalcó que, mientras eso sucede, se avanza en la vacunación a los maestros, mujeres embarazadas y personas mayores, como una medida preventiva para evitar los contagios.

Además, se impulsa una estrategia conjunta con la población para mantener los protocolos sanitarios del uso de cubrebocas, gel desinfectante, la sana distancia, entre otros.

Dijo que, en la remota posibilidad de que un niño llegue infectado a clases, se le detectará en los filtros sanitarios que se instalarán en cada institución educativa, y se le impedirá el acceso.

En el caso extremo de que todo un grupo diera positivo a la enfermedad, se suspendería al salón completo y se le enviaría a un aislamiento a sus casas por un periodo de 14 días, para vigilar la evolución de cada uno y frenar la cadena de contagios.

“Tienen que regresar a la normalidad los niños, porque se ha estudiado que ya tienen que tener esta convivencia y seguir aprendiendo y fomentando su educación”, apuntó.

Muchos de los alumnos no pueden seguir con las clases a distancia, porque no tienen internet, computadoras, u otros instrumentos digitales, subrayó.

“Es elemental el retorno para que puedan seguir con sus estudios, con todos los cuidados y las medidas preventivas. Si alguien inicia con la sintomatología, se debe de cortar inmediatamente la cadena de transmisión y es mucho mejor por salud mental que sigan conviviendo”, agregó.

Al preguntarle sobre si hay certeza de que los estudiantes den positivo en las aulas, tal y como ya está ocurriendo en otras regiones del país, la funcionaria estatal contestó que “es un riesgo que tenemos inminente y por eso es la recomendación, tanto a padres de familia y la población en general del autocuidado, de familia, de comunidad, para que todos podamos protegernos”.

Incluso subrayó, “definitivamente se tiene que regresar a clases y a la nueva normalidad en cada uno de los aspectos, tanto los trabajadores, el comercio y cada uno de los ámbitos de acción, siempre y cuando tengamos las medidas preventivas y no bajemos la guardia”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello