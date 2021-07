Urge Verificar Estructuras de los Puentes en la Frontera Sur Ante la Intensa Temporada de Lluvias

* EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EL NIVEL DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD HA INCREMENTADO DE MANERA CONSIDERABLE, COMO SON RÍO COATÁN, COATANCITO, TEXCUYUAPAN, MALPASO, TIPLILLO, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 09 de julio del 2021.- Según consideró el Colegio de Ingenieros en la localidad, urge verificar las estructuras de los puentes en Tapachula y en el resto de los municipios de la frontera sur, para evaluar si podrán soportar la intensa temporada de lluvias.

Sergio Flores Medina, presidente de ese grupo colegiado, consideró que no solo se debe realizar desazolves en los afluentes que atraviesan la ciudad, sobre todo de la basura que se concentra en los muros de contención y verificar que los pilares no estén socavados, en el ánimo de prevenir mayores problemas.

En entrevista para EL ORBE expresó que los puentes se deben revisar de manera periódica durante la temporada de lluvias, en especial los que atraviesan el río Texcuyuapan, porque el cauce es intenso durante los días fuertes de lluvia, cuando el tirante crece y se ha visto rebasada el área hidráulica.

Asimismo, el Coatán y el Tiplillo, que últimamente han tenido desbordamientos, y por eso es necesario revisar las áreas hidráulicas de esos puentes.

También mencionó al Puente “Malpaso”, que aun cuando está en buenas condiciones, dijo, requiere de mantenimiento.

Señaló que ese tiene la ventaja que es una parte alta y la altura de la parte interior al cauce es suficiente, por lo que no hay problemas de obstrucciones.

Para ejemplo, recordó que, durante los problemas que se vivieron al paso del huracán Stan, en octubre del 2005, ese puente metálico, ubicado en la carretera a la zona cafetalera de Tapachula, logró soportar los embates de la naturaleza.

Acotó que la socavación de los puentes es provocada por la contaminación de la basura y la deforestación que se hace, y que por eso es importante señalar que los ríos no son basureros y que el cuidado del medio ambiente que debe ser permanente. EL ORBE / Nelson Bautista