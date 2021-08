Migrantes Cumplen Cuatro Días de Protestas. Marchas, Plantones y Bloqueos en Tapachula

*Exigen al Gobierno Federal Ser Atendidos los más de 75 Mil que Permanecen Varados.

*PIDEM SALIR DE LA CIUDAD PARA IRSE A OTRO ESTADO, DONDE PUEDAN CONSEGUIR TRABAJO.

Tapachula, Chiapas; 26 de agosto del 2021.- Cientos de indocumentados protagonizaron este jueves su cuarto día de protestas en la localidad, para exigir al gobierno federal les dé una respuesta a su solicitud de refugio o que les expida un documento de salida, con el que puedan transitar por todo el país sin ser detenidos para que, en un plazo no mayor a los15 días, crucen a los Estados Unidos para quedarse a residir en esa nación.

Los manifestantes se congregaron en la mañana a un costado de la alcaldía, en donde desplegaron sus pancartas para hacer públicas sus demandas que, en términos generales, se refiere a que desde el año pasado los tienen con la promesa de que van a ser incluidos en el status de refugiados, pero todo ha quedado en eso y no pueden abandonar la Ciudad, ni para atrás ni para adelante.

Ahí, con altavoces en mano, algunos extranjeros que saben hablar español, indicaron que las autoridades federales mexicanas no han cumplido con su promesa de atender la crisis migratoria.

Alex Burdie, en voz de los haitianos en esa manifestación, dijo en entrevista para EL ORBE, que al cumplir estos primeros cuatro días de inconformidades públicas, el Instituto Nacional de Migración (INM) no los ha atendido y ninguna otra autoridad.

“Ya estamos cansados en la calle; no hay comida ni trabajo; hay niños, niñas, mujeres embarazadas; no podemos más”, señaló al reconocer que miles de ellos están varados en la localidad en espera que les entreguen sus documentos.

“Hay muchos migrantes y a diario vienen más y más, ¿a dónde vamos a parar, ya en Chiapas no cabe más inmigrantes”, recalcó.

Momentos después decidieron bloquear la vialidad de la 8ª Avenida Norte, en pleno centro de la ciudad, lo que ocasionó caos vehicular.

Al ver que los ánimos iban en aumento, muchos comercios establecidos optaron por cerrar sus puertas y permitir que sus empleados se retiraran a sus casas.

Los turistas con TVR que regularmente estacionan sus autobuses en ese sector mientras realizan sus compras, también optaron por retirarse del lugar y se dirigieron con rumbo a las plazas, al sur de la ciudad.

Los consumidores locales también reaccionaron de manera similar, porque decidieron suspender sus compras y alejarse de ese punto, como mera medida preventiva a que pudiera desarrollarse algún conflicto.

No obstante, los manifestantes decidieron ampliar su protesta a la 10ª. Avenida Norte, a un costado del mercado “General Sebastián Escobar”, en donde también bloquearon la calle.

Ahí, los transportistas del servicio público en su modalidad de colectivas que hacen base para el ascenso y descenso del pasaje, se resistieron a que les cerraran el paso, se agruparon y a punto estuvieron de protagonizar un enfrentamiento a golpes con los indocumentados.

Los choferes, apoyados también por locatarios de ese centro de abastos y armados con palos y piedras, lograron impedir el cometido y despejaron la vialidad.

Al ver esto, algunos migrantes golpeaban las unidades que pasaban a su lado, aunque por fortuna no hubo daños materiales ni mayores consecuencias.

Mientras que otros indocumentados, en su mayoría centroamericanos, continuaron de manera normal con el control de la prostitución y el comercio informal en el centro de la ciudad.

Por la tarde, tanto los caribeños como el resto de los migrantes que se les unieron en la protesta, se retiraron de ese punto, aunque adelantaron que este viernes continuarán con sus movilizaciones.

Desde el lunes decidieron realizar marchas, plantones, bloqueos de vialidades y otros tipos de protestas para exigir que sean escuchados. En lugar de eso, las autoridades federales les enviaron a la Guardia Nacional que, con barreras metálicas, les han impedido el paso. EL ORBE / JC / Ildefonso Ochoa Argüello