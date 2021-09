Inicia el Gobierno Federal Vacunación Masiva Contra el Covid-19 a Migrantes en Tapachula

* LA PRIMERA DAMA DE HONDURAS, ANA GARCÍA DE ORTEGA, PRESENCIÓ EN EL CONSULADO DE ESE PAÍS, LA APLICACIÓN DE DOSIS A SUS CONNACIONALES.

Tapachula, Chiapas, 8 de septiembre de 2021.- Gracias a mesas de trabajo interinstitucionales el Plan de Refuerzo de Vacunación contra COVID-19 instaló este miércoles un módulo en el Consulado de Honduras en el municipio de Tapachula, para la población de ese país que se encuentra en tránsito por el estado.

Tal como se lleva a cabo en otros puntos, el módulo del Consulado de Honduras inició con la vacunación a las 8:00 de la mañana, con lo que se cumplió con el derecho universal a la salud con la inmunización contra el virus SARS-CoV-2.

El representante de la Brigada Correcaminos en Chiapas, Dr. Enrique Leobardo Ureña Bogarín, informó que desde un inicio el Plan de Refuerzo de Vacunación contempló inmunizar a ciudadanos de otras nacionalidades, una iniciativa que ha tomado más fuerza en el municipio de Tapachula.

“Hemos vacunado a gente de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, una acción humanitaria que además nos ayuda porque así protegemos a la gente que transita por nuestro país. En el caso de Honduras podemos decir que se han inmunizado a más de 600 personas de esa nacionalidad y estamos invitando al resto de la población hondureña a que acuda por su biológico contra la COVID”, dijo Ureña Bogarín.

El también titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas junto con Eduardo Rubiera, encargado de la Brigada Correcaminos en el Soconusco, sostuvieron una reunión con la primera dama de Honduras, Ana García, en la que acordaron iniciar reuniones para que la vacunación a hondureñas y hondureños se realice en otros puntos del país.

“Coincidimos en que es importante platicar con los demás encargados de los programas de vacunación en donde Honduras tiene representación diplomática para replicar estos modelos que son muy buenos desde el punto de vista de salud pública, así que iniciaremos el enlace con los demás representantes y los responsables de los consulados de Honduras”, mencionó.

Ureña Bogarín refrendó su compromiso con todas las personas de otras nacionalidades que están en tránsito y los que residen en Chiapas, y reiteró que la vacunación contra COVID-19 es universal y gratuita.

Por otra parte, señaló que gracias al trabajo del Gobierno del Estado, Secretaría de Salud en Chiapas, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Guardia Nacional, Ayuntamientos y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, nadie se queda atrás y nadie se quede fuera de la inmunización, y eso incluye al pueblo hermano de Honduras.

Inicia Vacunación Para Migrantes en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 08 de septiembre del 2021.- El gobierno de México inició este miércoles con la vacunación masiva contra el Covid-19 para migrantes, en un acto celebrado en la ciudad y en el que estuvo presente la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, quien atestiguo la entrega de la dosis a los primeros 150 de sus connacionales.

Acompañada de varios funcionarios de esa nación centroamericana, la señora dijo ante los medios de comunicación que se dieron cita en el consulado hondureños, que su visita es para conocer la situación de los migrantes que se encuentran en territorio mexicano y obtener mayor información.

«No desconocemos que la migración es una constante, que es parte de la historia y que, en el caso particular de Honduras, como Centroamérica y México, somos países expulsores y de destino, que en los últimos meses hemos estado viendo flujos aumentados que vienen de Haití, Cuba y de otras nacionalidades», apuntó.

Asimismo, que su gira de trabajo por la frontera sur de Chiapas, es para conocer que está generando este éxodo migratorio, para tomar las medidas que sean necesarias.

«Hay situaciones que son parte de las causas estructurales de la migración como es el tema económico, la pandemia, así como las tormentas Eta y Ota, que han provocado un flujo migratorio y es ahí donde los países tienen que unirse con responsabilidad compartida”, abundó.

De igual forma, recalcó que se trata de la vida de muchas personas “y de los compatriotas que tienen sueños y aspiraciones.

La primera dama descartó que de su país hayan salido caravanas en los últimos meses, “nosotros vimos imágenes de lo que sucedió en la frontera, donde se vio a personas de otras nacionalidades como son los haitianos”.

Cuestionada sobre cuántos hondureños han salido de su país en busca del sueño americano, externo que no tienen datos exactos.

Destacó que muchos migrantes están saliendo de muchos países y no se trata de uno solo ya que tienen la percepción de que al llegar a México los van a dejar pasar y eso genera un efecto de jale.

«Siempre hemos abogado por una migración ordenada, segura y con respeto a los derechos humanos”, apuntó al tiempo de agradecer al gobierno federal mexicano por la vacunación a los migrantes hondureños.

Reconoció que ha aumentado la migración de los menores de edad, debido a la percepción de los padres y madres de familia de que los van a dejar llegar a los Estados Unidos, y que por eso es importante hacer una revisión de las políticas en los países de origen y tránsito.

De acuerdo a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tienen el reto de vacunar a una población de unos 80 mil migrantes varados en esta ciudad fronteriza de México con Guatemala.

Javier Eduardo Rubiera, coordinador de la brigada Correcaminos del Distrito 7, aseguro que desde la semana pasado se empezó con el proceso de vacunación en el parque central y albergues, donde se han aplicado 612, tan solo el fin de semana.

Las autoridades trabajan con la Acnur y la Comar para instalar los módulos de vacunación, pero sin fecha para colocarlos en esas oficinas donde realizan sus trámites.

Lo único que les están solicitando a los migrantes para poderse vacunar es su identificación personal con su nombre y edad. EL ORBE / M. Blanco